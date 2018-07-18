與軍事交流有關 美日韓都出席

2018-07-18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕隸屬陸軍六○一旅的阿帕契直升機昨舉行「全作戰能力」成軍典禮，包括美國在台協會（ＡＩＴ）、生產商美國波音公司皆派代表出席，現為日本在台協會涉外室主任的日本自衛隊退役少將渡邊金三、韓國在台代表處聯絡組代表金明珍皆與會。據悉，美、日、韓代表和軍售或武器交流有關，至於美國空騎部隊現役高階軍官，則未如外界預期出席。

根據陸軍航特部的出席外賓名冊，美方出席者包括隸屬於美國在台協會代表Michael Kolton，以及阿帕契國際辦公室代表Lance Culver等人。日本在台協會涉外室主任渡邊金三也出席，他曾任日本自衛隊情報保全隊少將司令，已在二○一六年三月退役，韓方則派曾任軍職的韓國在台代表處聯絡組代表金明珍與會。

除美、日、韓三國，我國友邦亦派駐我國武官出席。據透露，此次與會者除武官或駐我國代表處人士外，其餘都是和阿帕契軍備有關人物，未有美軍現役高階人員參與。

知情人士表示，在我國阿帕契直升機建軍過程，包括基地棚架搭建、戰力養成等，美方提供給我方諸多協助。另外，台、美、日、韓皆為阿帕契直升機使用國，也具備美國「印太戰略」地緣關係，這也和武器系統、戰術運用等項目密不可分，我方因而對於其他國家參與典禮，抱持歡迎態度。