籌建逾4年 阿帕契全戰力成軍

蔡總統校閱
〔記者涂鉅旻、許倬勛／桃園報導〕我國二○一三年十一月向美國引進阿帕契攻擊直升機，經過逾四年的籌建，陸軍航特部六○一旅廿九架阿帕契直升機昨完成「全作戰能力」成軍，未來將成固守我國中樞地帶的關鍵戰力。總統蔡英文昨到桃園校閱陸軍六○一旅，稱讚該部隊戰力堅強，為我國「防衛固守、重層嚇阻」戰略的防線。
陸軍航特部昨在桃園龍潭基地舉辦阿帕契攻擊直升機成軍典禮，安排阿帕契、AH-1W、UH-60M、OH-58D、CH-47SD等五型現役直升機共廿六架進行空中分列式，另有七架阿帕契直升機進行特技飛行等性能展示，蔡總統也登上校閱車，逐一檢閱六○一旅官兵。
蔡英文表示，阿帕契為最優秀的現役直升機機種，具備實戰經驗，她相信這支部隊是真的戰力強，而國軍戰力除精良武器，也需優秀的人力素質作為核心。她也呼籲國軍「以實建軍」，航特部單位日後更要務實執行戰訓任務，善盡保家衛國職責，官兵也應以更高的自我要求，成為頂尖的世界陸航部隊。
總統也表示，培養一個合格的阿帕契直升機飛行員需要八十四週飛行訓練，以及三百小時的飛行時數，如今看到優異的戰技，就是平時辛苦訓練的成果。
我國共向美國採購卅架「AH-64E」阿帕契直升機，其中一架在二○一四年折損，現存廿九架。我國也是繼美國後，第一個使用「Ｅ」子型號機種的國家，該機配備「長弓」雷達，可三百六十度搜索，分享情資給友機或指揮部，並搭載卅公厘鏈砲、地獄火飛彈等武裝。該型機全數隸屬於陸軍六○一旅，並分為二個作戰隊，第二作戰隊已在去年成軍，第一作戰隊則在昨日成軍。
航特部強調，AH-64E是世界上最先進的攻擊直升機，具有全方位、全天候作戰能力，其強大的破壞力，素有坦克殺手之稱。