讀者爆料︰林佳龍選務閉門會議 遭盧秀燕發言人偷錄

2018-07-09

〔記者黃鐘山／台中報導〕本報接獲讀者爆料，指國民黨台中市長參選人盧秀燕發言人張又仁昨至民進黨內部選務活動偷錄音，遭在場綠營人士拍照，爆料人直呼：「太離譜、選舉需要選成這樣子？」「水門案翻版！」張又仁則否認踏進綠營所稱的活動會場。

張又仁否認踏進活動會場

爆料者指出，昨天下午，民進黨台中市黨部與林佳龍競選市長辦公室，在台中葳格國際會議中心合辦「林佳龍競選市長連任後援會—社團幹部高峰會」，邀請曾幫助蔡總統選舉的「台中百工百業社團後援會」成員、地方社團成員、幹部，此活動為選務閉門會議，並非公開行程。

爆料者︰門外錄一小時不離開

爆料者又說，張又仁竟然在會場門外偷錄音，時間長達一個小時，很多在場的黨公職人員向張提醒，示意他不宜在場，但張不為所動，讓大家都很傻眼。

對此，張又仁說明，當時到這家餐廳參與他場活動，之後在走廊公共空間聯繫處理事情，從未踏進綠營所稱活動會場。他也質疑烏龍爆料動機，若他真的這麼做，還被認出來，林佳龍團隊的工作人員和幕僚還由得他錄音、錄影一個小時？這團隊也太沒有警覺性了吧！

爆料者批評，偷錄敵對陣營選務幹部會議的行為，簡直是台灣版的水門案，在國外如果發生這種事情，除了法律責任外，也得承擔政治責任，盧秀燕陣營發言人做出如此行為，盧秀燕不只該退選，也應該辭去立委一職。

民進黨市黨部執行長翁誌偉表示，張又仁長年擔任盧秀燕國會助理，是盧的核心幹部，現在又是競選總部發言人，他的身分代表盧秀燕競選團隊。盧秀燕選情不好就算了，怎麼會選到需要派幕僚去非公開行程偷錄音？這個行為已經使盧嚴重失格，應該要退選。