年改新制上路 搶退變延退

2018-07-03

2015年8.1萬人搶退達高峰 去年6.6萬 今年前4月僅1.7萬人

〔記者黃以敬、劉力仁、林曉雲／台北報導〕年金改革新制上路，搶退變成延退！據官方統計，近五年軍公教人員退離休人數，年改前的二○一五年曾達高峰，有八萬一千多人搶退，之後逐年減少，今年一到四月最新統計，僅一萬七六六六人；官員表示，年改上路後預計退休人數應會再減，但相對應於少子化造成的勞動力縮減，整體勞動市場的結構是否因軍公教延退出現衡平變化，政府將隨時檢討因應。

公務員退休年齡 10年估增至60歲

近十年平均退休年齡，公務人員約五十五至五十六歲，教育人員約五十三至五十四歲，軍職人員約三十歲到三十五歲之間，在國際間都偏向年輕。未來新制退休起支年齡逐漸遞增，預計到二○三一年是延到六十五歲退休領全額，加上二○一八年到二○三○年過渡期間，採年齡加上年資的指標計算方式，可預估，未來十年公務人員的平均退休年齡是從現在五十五歲逐步增加到六十歲，但還是比ＯＥＣＤ各國官方退休年齡六十至六十五歲之間、美國約六十五歲等更年輕。

延退將補上少子化人力缺口

有人擔心延後退休，新的人才進不來，將使軍公教職場成一灘死水，但行政院政委林萬億直指這說法不合理，預期壽命在延長，五十歲退休延到五十五歲，健康狀況沒衰退很多，尤其未來少子化嚴重，台灣人口紅利時代已結束，勞動力人口開始萎縮，對應於軍公教人員延退，人力市場結構是否出現另一衡平與變化，政府隨時會檢視因應。

國發會統計，工作人口在二○一五年達最高峰、一七二九萬人後逐步下降，估到二○六○年將降至約九百五十萬人，且年齡普遍提高，估算未來工作年齡人口每年恐減十五萬至十六萬人，若依五折估算，勞動力相對恐減七至八萬人。學界評估延退人力、中高齡參與率提高即可做為調節。

據近五年統計，可領年金的軍公教人員退離休人數以二○一五年最多，公務人員有三萬一千多人退離休、教育人員有二萬八千多人、軍職有二萬一千多人，但去年已各減數千人，延退趨勢明顯。

銓敘部退撫司長呂明泰表示，二○一六年退休（一次退）九五八四人，去年年改案通過後，一次退的公務人員降到六九一五人，減少近三千人，應是受年改方案影響，有些可申請退休的人士認為退休金較預估少，所以延後退休，估未來退休人數亦相近。

教育部人事處長陳焜元表示，七月一日起的教師退休標準，是年齡加教職年資指標為七十六，過渡期為十年規劃，每年加一，一直加到八十五，對教師人力新陳代謝不會有很大影響。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政呼籲，中小學應再調降生師比，各縣市多開正式缺教職，均是增加新血的方式，國小採取合理員額編制已增加教師人數，今年各縣市國小教師甄試人數已明顯增加。

林萬億則指出，過去是高生育率人口進入職場，現在是低生育率時代要進入職場，因此很多國家延到六十七歲才退休，我國退休平均年齡未來則是逐年延到六十五歲，預計高中以下中小學教師只會延到五十八歲，年輕老師確實較討喜，未來也可考慮年長者帶領年輕老師分工合作。