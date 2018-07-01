竹山訓練中心 亞洲最大

2018-07-01

〔記者陳薏云／新北報導〕位於南投竹山的消防署訓練中心於二○一○年一月十九日啟用，是目前亞洲規模最大、世界上第三大專業消防及防救災實體訓練基地。訓練中心最大特色在於有各式各樣搶救防災的模擬場地，如船舶災害、航空災害等場地，之後也將建造纜車模擬救援場地。訓練中心表示，因為台灣各式地形、建築都有，訓練中心的完整性也吸引許多國家前來參訪、交流。

消防署表示，訓練中心占地一○九公頃，面積僅次於約二五○公頃的英國消防學院、約一五○公頃的美國德州農工大學消防訓練中心，但因台灣的面積較小，有別於國外訓練中心的個別成立，消防署訓練中心所設置的實體訓練設施項目是全球最齊全的，共有十二個實體訓練場地；四十九處實火燃燒訓練設施。

消防署訓練中心的多元性，吸引不少外國消防單位前來參訪，日本、韓國、英國皆派員來台參訪，目前已與英國消防學院、英國考文垂大學、德州德蘭郡消防訓練中心、美國奧克拉荷馬州立大學及希臘消防協會簽署合作備忘錄。

訓練中心正配合行政院經貿談判辦公室推動新南向政策，積極開辦國際性班期，協助東南亞國家提升災害搶救能力，並運用美國國家消防訓練協會（IFSTA）各式教材，建構符合NFPA認證之教學模組，奠定台灣訓練優質水平。

有鑑於東南亞地區天然災害頻繁，台灣對於各類型天然災害有救災經驗，期許透過新南向政策推廣，擴大提供東南亞國家防救災專業訓練合作機會，進而強化東南亞救災聯防機制。