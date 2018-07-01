新南向救災合作 推動消防設備輸出

2018-07-01

南投竹山訓練中心 協助訓練東南亞人員

〔記者李欣芳／台北報導〕政府積極推動新南向政策，其中推動與新南向國家的救災合作已有腹案，行政院資深官員昨透露，政府除一方面推動與新南向目標國的救災訓練合作外，另方面也要促使台灣消防等救災設備與警報器等儀器的輸出，以協助我廠商爭取商機，目前並規畫與東南亞國家等救災訓練的合作，將以消防署南投竹山訓練中心為訓練基地。

南投竹山的消防署訓練中心不僅是國內最大專供消防及災害防救使用的訓練基地，其規模也是全亞洲第一大，這個中心除提供消防、國軍、警大警專消防專業訓練外，也是各級政府災害防救演練及民間救難團體各項救難的訓練場所。

資深官員表示，竹山訓練中心是全亞洲最大的災防訓練中心，台灣又擁有優秀的消防等救災人員，未來與新南向國家談妥合作後，對方的人員來台，就會在竹山訓練中心受訓，由我方協助訓練新南向國家的救災人員。

據悉，行政院經貿談判辦公室衝刺新南向重點工作計畫，基於台灣地震頻仍、消防等緊急救災有豐富經驗，經貿辦主動提出構想，要推動與新南向國家的救災訓練等合作，目前包括東南亞地區在內，已有國家表達願意與台灣合作的興趣與意願。

政府捐助預算成立的新南向智庫「台灣亞洲交流基金會」，有意推動人道救援論壇，由台灣與新南向國家共同探討災變的急難救助與防災議題。

資深官員評估，政府推動救災訓練合作，對台灣與新南向國家而言，最終是彼此互惠關係，東南亞等國家可因此增進其災防與急難救助的能力，台灣則可輸出消防衣、滅火器、消防栓設備、自動灑水設備等消防設備與火警自動警報器等儀器，對台灣而言也有不少商機。