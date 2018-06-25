大群館地下室被爆違規使用 都發局將會勘

2018-06-25

〔記者郭安家、邱書昱、陳心瑜／綜合報導〕台北市議員簡舒培昨天指文化大學學生向她爆料，指國民黨新北市長參選人侯友宜妻子所有的文化大學宿舍大群館，原本地下室應作為停車場使用，卻長期挪作洗衣間、烹調室，質疑台北市政府四次公安申報放水。

議員質疑北市府放水

對此，台北市都發局長林洲民僅回應，該處防空避難室不得做宿舍相關設施使用，上週五已行文要求文化大學回文陳述相關意見；都發局也已安排近期現場會勘認定是否違法。

簡舒培表示，大群館地下室使用執照核准為停車場使用，但實際停車位卻放置十多台洗衣機及微波爐、電磁爐，供學生洗衣、烹調，建築物用途與使用執照核准用途不符，違反「建築法」規範。她質疑，如此大量電器置於地下室，符合公安檢查標準嗎？電路負載沒問題嗎？

簡舒培表示，大群館從二○一二年起分別有四次建築物公安申報，但公安檢查照片中，地下室僅拍攝部分停車位，避開洗衣及烹調設備放置的區域，難道是台北市政府或公安申報單位刻意放水，放任其違規使用？公安檢查有無落實，還是紙上作業？高舉「安居樂業」的侯友宜，是否完全無視宿舍內學生人身安全及住宿權益？

對於近日的文化大學宿舍案爭議，侯友宜昨受訪表示，選舉不要老是用負面方式來批評別人，最重要的是告訴民眾未來要替他們做什麼？

侯籲男子漢正向選舉

對於文化大學兩名女學生日前上電視政論節目分享「大群館」的住宿心得，疑因說錯租約的住宿時間，被名嘴批評說謊，侯友宜感慨說，「幾個大人欺負兩個說實話的年輕人，台灣的政治不應該這麼黑暗。」

他並霸氣表示，選舉是他的事情，他做得不好可以批評，「其他講那些五四三，實在沒營養！」「侯友宜的選舉，就是男子漢的正向選舉，對著我來，我全力迎戰！」