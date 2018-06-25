林智堅帶頭 扛竹竹苗輔選重任

2018-06-25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕爭取連任的新竹市長林智堅，被民進黨主席蔡英文委以竹竹苗輔選重任，他昨天與民進黨立院黨團總召柯建銘、黨提名新竹縣長參選人鄭朝方，以及與民進黨合作、角逐苗栗縣長的無黨籍頭份市長徐定禎，結合民進黨新竹市十二名市議員參選人共同拍攝競選定裝照，展現「領頭羊」氣勢。

與鄭朝方徐定禎拍定裝照

林智堅說，政績是民眾選擇的唯一標準，有信心在年底竹苗三縣市選舉中贏得全面勝利。

林智堅說「鄭朝方就像當年的我」，自己在新竹市拚下的政績，相信鄭朝方一定也做得到，期許一起努力開創新的政治風貌，為家鄉努力，「只要鄭朝方當選，我一定服務。」

鄭朝方表示，在新竹縣拜票時，許多民眾都向他肯定林智堅在新竹市的施政，由於竹竹苗是生活共同體，林在新竹市的好政績，已外溢到周邊縣市；他也向林智堅請益學習市政治理，新竹市有目共睹的交通改善、休閒綠帶隆恩圳與新竹左岸的整治，都是他未來取經的重點建設。

徐定禎表示，苗栗縣一直是國民黨執政，幾十年下來始終是「三等縣」，希望可以翻轉苗栗。他因擔任市長，在頭份已累積一定基本盤，竹南鎮也整合成功，苗栗市則持續整合中，這三個鄉鎮市已佔苗栗縣逾半人口，海線通霄、苑裡及卓蘭則是綠營優勢地區，加起來勝選機率大。

林智堅說，民進黨在新竹市推出十二名市議員參選人，是以熱情與理想篩選出的優質人選，六名現任資深議員擁有豐富經驗，另六名新人則都是他的「親密戰友」，城市的幸福工程彷彿運動場上的接力賽，要棒棒是強棒，才能拿下最好成績。