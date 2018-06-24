姚文智造勢晚會》柯文哲：選舉不應只是搖旗吶喊

2018-06-24

〔記者蕭婷方、黃建豪、楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨舉辦首場大型造勢晚會，台北市長柯文哲昨上午接受媒體訪問時對此僅淡定地說，反正民主政治就是市場決定。但活動前兩個小時，柯即在臉書公開表示，為籌措競選人事費與雜支，已將房子拿去貸款二千萬，還說「選舉不應該只是請客吃飯與搖旗吶喊」。

稱貸款二千萬 籌措選舉經費

面對柯持續採取「哭窮策略」，民進黨台北市議員阮昭雄強烈質疑，柯文哲在市長財產申報中，以往三千萬元房貸憑空消失，到現在仍無法說清楚講明白。柯文哲妻子陳佩琪晚間則在臉書反擊，指三千五百萬房貸欠款除向父親借款一千萬元，皆由自己與柯文哲二人每年執醫所得逐步攤還，自民國一百年至一○三年，夫妻收入共三○四九萬，還了二一一九萬元房貸，尚欠銀行三八一萬。

姚文智昨晚以「首都大步走 國家向前行」為號召，舉辦首場造勢晚會，柯文哲則至大安森林公園參加「樂活台北-TCO台北市立國樂團銀髮族音樂會」。柯在上午出席活動被媒體問到對姚文智舉辦晚會的看法時表示，大型活動很花錢，自己在想是否能用「比較現代的方式」來選舉。柯還說，反正民主政治就是市場決定一切，不同的產品就像逛百貨公司一樣，大家會去看一看，最後還是投票那天再做決定。

昨天傍晚於民進黨造勢活動前二小時，柯在臉書發文表示，已將房子拿去貸款二千萬元，將用於人事和雜支，至於文宣與活動，則用群眾募資的方式，未來再由選舉補助款來還錢；還稱「選舉不應該只是請客吃飯與搖旗吶喊」，要為選舉注入「新文化」。

柯近期頻向外界喊窮，自稱沒有人力、物力很難打選戰，自己「沒有政黨、沒有財團，也沒有什麼基金會」，大嗆兩黨可動員黨內資源。