丁守中：問題不在年紀在能力

2018-06-19

〔記者林良昇／台北報導〕年底縣市長選舉，國民黨由「四年級生」老將打頭陣，面臨青壯派接班的斷層，「四年級生」老將表示，縣市長反而需要行事穩健，這年紀最適合，「問題不在年紀，而是在能力」；青壯派立委則呼籲，培養年輕人接班必須有「指標」，或許可在議員、鄉鎮市長、里長提名上著手。

四十六年次、六十一歲的桃園市長參選人陳學聖表示，他現在是經驗最成熟、處事最圓融的時候，行事風格穩健，五、六十歲左右的人比較適合擔任縣市長、部長，五十五歲以下需要慢慢歷練，做民代比較適合，且年齡只是數字，是否「老」與心境比較有關。

四十三年次的台北市長參選人丁守中說，全世界的政治人物老、中、青都有，問題不在年紀，而是在能力。

五十三年次的雲林縣長參選人張麗善認為，擔任地方首長，在成熟度、經驗都要穩定，才能讓選民信賴，除了年紀，還要看本身思維；五十八年次的嘉義縣長參選人吳育仁表示，這次縣市長提名，老、中、青各年齡層都存在，如果他當選，也是年輕一輩的縣市首長，接班沒有問題。

藍委：馬政府沒有做傳承

國民黨立委李彥秀表示，國民黨應有大方向的策略與目標，過去最大的問題就是馬政府時期沒有快速做傳承，讓有些新血去做部會首長歷練，造成國民黨接班梯隊還沒有出來，參選人平均年齡當然會比較高。