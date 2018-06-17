縣市長選情》民進黨宜蘭雙陳心結 花媽勸和拚勝選

2018-06-17

陳菊向陳金德「曉以大義」

〔記者林敬倫、蘇芳禾／綜合報導〕民進黨提名立委陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，卻傳出宜蘭代理縣長陳金德因輔選不力，日前被總統府秘書長陳菊找到府內「曉以大義」，要陳金德以黨內團結為重。不過，陳金德昨受訪強調，他是主動到總統府送童玩節貴賓券與壯圍哈密瓜給花媽，他也奉勸某些派系應思考怎麼打贏選戰，而不是推卸責任。

隸屬「正國會」的陳歐珀與隸屬新潮流系的陳金德，都曾爭取宜蘭縣長提名。在陳歐珀獲提名後，曾與陳金德於五月三日會面，陳金德也承諾力挺。不料，事後有「正國會」助理放話，直指這場會面是「鴻門宴」，給陳歐珀穿小鞋，引發風波。

民進黨高層透露，蔡英文總統五月三十一日邀黨籍立委餐敘，當天陳歐珀就在台上請陳菊幫忙宜蘭選舉；陳菊當時未正面回應，但上週找了陳金德進總統府，對陳金德「曉以大義」，在場還有同為宜蘭人的民進黨選對會召集人林錫耀。

據透露，陳菊希望陳金德為了黨內團結，好好支持陳歐珀競選。陳金德解釋，是希望與陳歐珀分進合擊；陳菊勸陳金德，民進黨已正式提名陳歐珀，「分進合擊」會讓外界覺得民進黨不團結。

陳金德：與陳歐珀互動佳

在陳菊表達「關心」後，陳金德與陳歐珀共同出席一場宜蘭縣政府主辦的村里開講活動，照片在組織系統中傳開，地方最近已知道菊姐和中央高層介入宜蘭整合的事情。

「我跟陳歐珀互動很好，不信可以來看！」陳金德坦承上週的確有進總統府，不過是拿童玩節貴賓券邀請陳菊參加童玩節，並致贈壯圍哈密瓜給花媽。期間花媽提到憂心宜蘭選情，陳金德明確表示，身為代理縣長，首務是做好縣政，他身為民進黨黨員，當然支持黨提名的參選人。

陳金德也說，縣府舉辦的村里民開講，無關選舉，任何人都能參加，陳歐珀也曾出席。他身兼宜蘭縣選委會主委，不能陪陳歐珀跑行程，會在適當時機辭去選委會主委，利用下班時間陪同拜票。

陳金德籲某些派系勿卸責

陳金德也意有所指地說，多數宜蘭鄉親在意的是參選人表現及政策是否符合民意，不會在乎派系，奉勸某些派系操盤手，不要整天把派系掛在嘴巴，這對選舉無益。陳金德話鋒一轉，表示選舉成敗當然要由參選人負責，某些派系現在應思考怎麼贏，不要還沒選，就開始推卸責任。