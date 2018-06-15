新聞幕後》黨團也有「無主席」

2018-06-15

記者施曉光／特稿

這次國民黨立院黨團總召改選，青壯派立委集結，一舉拿下黨鞭權杖，引發外界對於藍營世代權力爭奪的想像，也由於多數藍委幫自稱被「做掉」的林為洲抱屈，使得這場選舉被拿來與新竹縣提名問題做連結，儘管背後關鍵仍在於青壯、資深兩派藍委存在已久的扞格與摩擦，但主席吳敦義主政下的黨中央，卻拿不出政治作為，當初競選時自稱最能團結全黨的承諾跳票，「黨團自主」四字反成卸責最廉價的說詞。

雖然黨內民主趨勢不可逆，但藍軍ＤＮＡ向來就是歸服強勢魁首，每次黨內出現分歧時，總得領導人站出來合零為整，整齊部隊，自吳敦義就任以來，在許多黨內問題上總給外界「不沾鍋」又優柔寡斷的感覺，無怪會被外界冊封「無主席」。

新竹縣提名問題就是最具體的例子。去年底以來黨中央始終等待對手陣營出牌，卻對自己的提名策略與方式舉棋不定，時間拖久又在協調三次之後才決定不辦初選，如果早點裁斷特殊選區直接辦理徵召，今日黨內也不至於雜音四起。

持平而論，儘管黨內青壯派力爭出頭，吳中央的權力結構仍堪稱穩固，觀察指標包括先前「拔管」事件中，吳敦義下令黨內不要介入台大校園「新五四運動」，藍軍立委確實配合中央步調，只把戰場放在教育部，十三日藍委集體送暖林為洲，事前也向黨中央報備，並刻意挑在中常會通過新竹縣長提名之前，而非通過之後，考量就是避免黨中央提名定局後，變相幫林為洲背書，而且原本外界預期江啟臣會在中常會上放砲，實際發言卻是「自制且含蓄」。

不過，吳敦義的黨內威望並非安若泰山，雖然目前還看不出黨內青壯世代的威脅，但兩位前主席馬英九、洪秀柱不但對其下令黨內禁入台大校園運動置之不聞，還不約而同聲明挑戰黨中央的新竹縣長選戰決策，更別提還有年底即將失業的朱立倫，動向不明，吳敦義要想坐穩黨魁寶座，放眼二○二○，恐怕不會是條平坦大道。

江啟臣#國民黨團總召#

吳敦義