竹縣徵召楊文科 國民黨：沒包袱 好推銷

2018-06-14

〔記者施曉光、黃美珠／綜合報導〕國民黨中常會昨正式通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，外傳國民黨打算徵召楊文科後，再與徐欣瑩進入第二階段整合，國民黨組發會主委李哲華鄭重否認，「這是假新聞」，強調楊文科會參選到底。藍營並評估，未來藍、綠歸隊後，新竹縣不會是「三足鼎立」，而是「一大（指楊文科）兩小」。

與徐欣瑩二階整合？「假新聞」

楊文科則說，被提名他憂喜參半，喜的是被提名了感覺很光榮，憂的是整個大環境很險惡；未來他要積極對內完成整合，對外要全力以赴爭取國民黨勝選。

對於立委林為洲強調仍要在八月二十七日前自行做兩次民調，李哲華回應說，新竹縣提名經中常會通過，表示提名已成定局，希望全黨同志為了勝選團結一致，過去紛爭到此結束。

李哲華表示，楊文科沒有選舉恩怨的包袱，是一個比較好推銷的政治產品，對手不論是民進黨或民國黨參選人，都屬客籍人士，國民黨在新竹客籍選民居多的地區，自然也要做此考量，且楊文科去年底準備參選以來，民調都顯示向上趨勢，相信最後能取得勝利。

他並指出，中央提名協調小組後續會與林為洲等參選人說明結果，黨中央希望林為洲能繼續留在立法院服務，湖口鄉長林志華爭取連任，竹東鎮長徐兆璋屆滿兩任，仍願意全力協助黨內提名，原兼任地方黨部主委的新竹縣副議長陳見賢也將繼續連任議員。

不過陳見賢昨說，「我要退休了」，只要副議長和黨部主委任滿就會卸下重擔，不會再選議員。

媒體報導某科技大老承諾捐四億元給國民黨，換取禮讓徐欣瑩，李哲華說，他第一次聽到這種說法，任何人以此不實說法汙衊國民黨，一定立即提告。