「照制度走」馬、洪要求竹縣全民調

2018-06-08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會上週決議撤銷以全民調決定新竹縣長人選，除了黨內多位青壯派立委質疑「邏輯錯誤」，昨也引來馬英九、洪秀柱等兩位前任主席表態反對，洪聲明「中常會不應該打臉中常會」，馬則發出新聞稿，主張為免親痛仇快，黨內初選只要按照原有制度走，最能弭平爭議。

對此，組發會主委李哲華表示，中常會是全代會、中央委員閉會期間黨的最高權力機關，有權對提名方式做成決議，且新竹縣目前進度僅止於縣市長提名特別辦法第四條所定的協調階段，一切仍照制度走，過去第三次協調後只有兩位有意參選人同意指定民調公司執行，即表示所有擬參選人對於全民調是沒有共識的。

黨內人士指出，馬、洪兩人應該是不了解新竹縣的進度，以為已經進入初選，但目前實際上仍處於徵詢、評估、協調的階段；至於排除辦理初選的原因，就在初選已經緩不濟急，更重要的是防範對手陣營可能派人登記亂入，會把地方搞得烏煙瘴氣，無利後續整合。

曾永權滅火 馬﹕不干預中央提名權

國民黨副主席曾永權及組發會主委李哲華昨日下午緊急拜會馬英九說明後，馬辦昨晚二度發新聞稿表示，「經四十分鐘的晤談，馬前總統對提名狀況有進一步的了解」，「絕不會干預黨中央的提名權」。

據了解，馬辦發出新聞稿前，與黨中央事前取得默契，希望藉此化解外界對於馬與黨中央關係的聯想。馬辦發言人徐巧芯表示，馬仍盼初選依制度走，才能弭平爭議，也符社會期待。