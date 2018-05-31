焦點評論》閉關鎖島的罪狀

2018-05-31

記者鄒景雯／特稿

為了對抗中國對台奪邦交、去主權，政府最近開始「嚴審」中國官員入台的申請，這個反制措施，踩中了對岸涉台單位交流就是工作的痛腳，中國國台辦昨天不加掩飾地罵人了。靠宣傳起家的中國共產黨用詞確實特別，他們說：誰充滿自信、在修橋鋪路、誰惴惴不安、在閉關鎖島？老百姓看得清清楚楚。號稱大國，其記仇又急躁的情狀，甚是滑稽。

不過就是來不了台灣嘛，需要祭出「閉關鎖島」這麼強烈的指控？那麼，好一陣子台灣如果要出門，所受到的無盡騷擾，又該算是什麼？若要細數中國這段期間對台的種種「閉關鎖島」手段，恐怕就算每天擺出龍門陣，一時三刻也難講完。

例如要求國際航空業者更改涉台名稱這件事，對岸早在今年一月就開始啟動；當時北京同時舉辦了ＩＣＡＯ（國際民航組織）部長會議，副總理馬凱宣稱要建立「空中絲綢之路」，希望強化各國機場海關的聯通。像中國這樣的國家，葫蘆裡賣什麼藥？胡猜，也會八九不離十。果然，四月間，北京再度發函四十四家航空公司以及ＩＡＴＡ（國際航空運輸協會），指令台灣更名要限期遵行；到了五月二十五日，中國民航局又自說自唱：已經有十八家更改，二十六家未改，因此期限要延到七月二十五日。對付一個彈丸之地，需要這樣？

私下笑破國際肚皮的還有，中國先是直接要求美國航空公司將台灣更名，不料遭到白宮怒斥是「歐威爾式胡鬧」（Orwellian nonsense），被噴了滿臉外交口水，又不好太公然回嘴，於是轉而隱身幕後，透過運作ＩＡＴＡ，施壓國際航空業者屈從其意，台灣得到通報，當然被迫要迎身應戰，全面展開國際遊說。關心兩岸關係穩定的任何人，不該問問中國「老大哥」何必這樣？

以上如果算文場，不能不算解放軍機日夜繞台、綜合施壓這筆武場的帳。就在我們與布吉納法索斷交這一天，老共的轟-6K首次夜航繞飛台灣，挑釁至極；從五月二十四日到二十五日，殲轟7、殲11、運8遠干機等二十多架，又續在海峽中線以西巡邏。這不叫「閉關鎖島」，什麼才是？

幼稚的是，中國空軍不僅推出「戰神巡航寶島」宣傳片，前不久還發行了「人民空軍繞飛祖國寶島」紀念封，看了，讓人大牙為之搖晃。被中共封為「不朽的戰士」的魯迅，當年笑話的阿Ｑ式精神勝利法，沒比這更傳神的。

看看北京的行徑，真不知何以名狀，其究竟是充滿自信，或是惴惴不安？難怪中國國台辦自己不敢說，還要反問各家記者。