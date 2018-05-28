百里侯選戰》民進黨北南竹3市 面臨黨內外整合

2018-05-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕儘管距離年底選戰還有近半年，選戰的號角早已吹響，民進黨縣市長提名在今天提出台北市長建議人選後，可望大勢底定，盼營造大團結氣勢，不過，包括台北市、新竹市、台南市恐都面臨黨內、外的整合問題。

柯文哲仍有一定實力

四年前，民進黨在台北市長一役與素人醫師柯文哲合作，柯文哲引領的白色力量風潮順利擊敗國民黨的候選人。四年後柯文哲因其「兩岸一家親」言論和相關施政作為，被綠營基層罵翻，民進黨只能自提人選，不過柯的民調數字仍有一定水準。

黨內選戰操盤手認為，柯文哲的票源有藍也有綠，年輕族群也多，當然會搶到部分綠營的選票，因此，最後代表民進黨出線的候選人，必須要考量到這些因素。

至於被民進黨列為選情穩定的新竹市，最近則不太平靜。四年前力挺林智堅打敗國民黨的無黨籍議長謝文進近來動作頻頻，多次砲轟民進黨，並透露「地方勸進不斷」。謝文進與民進黨在新竹市的要角、立院民進黨團總召柯建銘是數十年好友，柯建銘日前出馬與謝文進深談，盼能解決自家人相殘的狀況。

新竹市也有分裂隱憂

柯建銘受訪時低調表示，希望年底地方選舉大家能夠平和、團結，他之前確實有找謝議長聊過，謝表示有人勸進，目前還在評估當中。

新竹市的情勢詭譎，隔壁的新竹縣，綠營也出現反彈聲音，民進黨徵召民進黨客家事務部主任、前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方參選新竹縣長，但此決定卻引發與鄭家多次交手的民進黨籍前縣長林光華強烈反彈，多次公開反對黨中央的徵召。為化解地方疑慮，鄭朝方昨大動作召集二十多名民進黨籍民代參選人赴縣黨部參加黨職投票，希望能提前完成整合。

在綠營鐵票區的台南市，民進黨立委黃偉哲雖然已經在初選勝出，不過與初選名列第二名的陳亭妃之間的裂痕，仍待整合弭平。

本土人士挺許忠信戰南市

除了黨內整合問題，黃偉哲也面臨屬性同樣偏綠的前台聯立委許忠信挑戰，許忠信連兩日召開記者會，他昨在獨派大老辜寬敏的太太王美琇、前總統陳水扁創立的凱達格蘭學校校長金恆煒等本土色彩濃厚的人士力挺下，宣布參選台南市長。金恆煒指出：「黃偉哲心態和柯文哲根本如出一轍，台南市還需要另一個柯文哲嗎？」

許忠信說，如果讓他當選台南市長，大家就不會一天到晚去舉辦兩岸論壇，這樣台南才有辦法迎向世界，重回繁榮。