陳時中遞函WHO 表達台灣憤怒

2018-05-24

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿三日報導〕台灣今年再度未獲邀參與世衛大會（WHA），我洽請友邦向大會提案也未被納入議程。衛福部長陳時中於大會首日遞交抗議信予世衛組織（WHO）。陳說，今年我方在信中強調，連續兩年未獲邀「顯然是政治力干預」，以「中華民國（台灣）衛生部長」身分向WHO表達台灣的憤怒與不滿。

WHA廿三日進行到第三天議程。因中國施壓，台灣去年未收到WHA的邀請函，今年又再次被拒於門外。我政府洽請友邦為我在大會中提案，提案內容為「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，友邦雖為我提案辯論，惟辯論後主席仍裁示不列入大會議程。

署名「中華民國（台灣）衛生部長」

對此，陳時中廿三日受訪表示，他廿一日晚間已向WHO秘書處遞交抗議信，致函WHO幹事長譚德塞。陳時中說，抗議信函內容先祝福希望WHO繼續順暢運作，並接著表達，對於台灣沒辦法進到WHA當觀察員，「我們非常憤怒、不滿」。此情形延續去年，今年再次發生，「顯然是政治力干預」，以此信函表達台灣政府及人民的不滿。署名則是「中華民國（台灣）衛生部長」。

今年抗議信函內容以「憤怒」表達，用字較去年強烈。我國過去以「中華台北」名義獲邀參與大會時，也曾經遞交抗議函，表達對WHA在邀請函上提及「一中原則」的關切。