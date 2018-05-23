焦點評論》誰在將台灣問題國際化

2018-05-23

記者鄒景雯／特稿

自一九四九年以來，中國始終定調：台灣問題的產生，是外國勢力介入的結果。這裡指的外國，主要的罪魁禍首，沒有別人，正是美國。具體罪狀，當然就是一九五○年六月，第七艦隊進入台灣海峽；一九七九年通過「台灣關係法」，乃至到今天不斷地支持台灣推動「務實外交」，企圖將台灣問題國際化。

中國總是自圓其說，美國之所以要這麼做，是因為看到中國強大了，因此視中國為其潛在威脅，於是要利用台灣，以台制華，牽制中國的發展。這套論述，廣大中國人深信不疑，甚至有些在台灣的親中派，也相當認同接受。

即因為如此，所謂的外國反華勢力之說，從毛澤東時代講到習近平時代，一成不變。例如去年十一月，川普總統到北京回訪，習總書記依舊要耳提面命：台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，事關中美關係的政治基礎。顯然樂此不疲。

如果中國真心認知：台灣問題純屬中國內政，外國勢力不得干涉中國內政，既是事實，也是真理，那麼除了警告美國之外，上策，應該是直接妥處與台灣之間的任何問題，防堵外力有介入的縫隙才對；再怎麼非理性，也不至於採取下策，自己主動去向外國親手奉上反華的空間與素材才對。

馬英九時代，中國的腦子還算清楚，例如在WHA的問題上，開了個小門，讓台灣衛生署長以所謂「觀察員」的身分去參與，儘管台灣內部的反對黨指責：在「一個中國」原則下，這是經由北京同意，牽條鍊子被帶進場，實「狗洞」無誤，一點也不領情；但是那幾年，「外國勢力」的確毫無角色可言，「台灣問題」在國際上安靜得很。這不正是中國利益的最大化？

這樣的對台機心，當二○一六年台灣政黨輪替，交涉對象換成民進黨，「九二共識」突然沒了，為了要穩控「內政」，不是更該添加籌碼嗎？試想，如果這時北京又把狗鍊子給丟出來，並向國際表述：基於健康無條件，願意讓台灣去旁聽，請問蔡英文該怎麼回應？這條不言可喻的繩索，台灣套是不套？最重要的是，國際又會如何看待？

好在，謊言說了六十年，也不會變成真的，就算如林彪所謂「不說假話辦不成大事」的說謊家，中國共產黨到頭來終究也無法欺騙自己，於是，狗鍊子收回去了，台灣問題再也當不成「內政」來辦；WHA年會上，美國已成老梗，加拿大、澳洲、紐西蘭這些向來與中國友好的建交國，居然全站到了北京的對立面。證明：台灣問題產生的本質，再也不是外國勢力介入的結果，而是中國勢力操弄的結果。中國正在歇斯底里地將台灣問題國際化。