老對手再戰一次》基隆 林右昌政績牌集氣

2018-05-19

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長年底選戰，民進黨籍市長林右昌再度迎戰本屆的對手、國民黨參選人謝立功，尋求連任的林右昌主打政績牌，包括軍港遷移、城際轉運站、東岸商場及基隆輕軌等，希望用政績吸引更多中間選民支持。林右昌表示，正在和時間賽跑，競爭對手就是自己。

林右昌在二○一四年市長選舉一役，以五十三．一五％得票率，大勝謝立功的廿七．四六％，雙方差距超過廿五個百分點。

四十七歲的林右昌挾著現任市長的行政資源與年輕的體力優勢，三年多來耕耘市政也扎根基層，督促市府團隊解決各項市政問題，並向市府各局處科長以上的中階幹部說明想法與願景，讓市府團隊齊心為基隆市的未來發展努力。

發展基市 和時間賽跑

林右昌形容，基隆市是穿著西裝改西裝，雖然難度很高，但他把結一個一個解開，近四年來，已讓大家看見不一樣的基隆。他舉例說，基隆火車站南站廣場在去年十月落成啟用，老舊的東岸停車場在今年二月變身為東岸商場，成為基隆人約會、吃飯的好去處，都讓人眼睛為之一亮；基隆港軍港西遷案講了廿幾年，終於在今年四月三日由蔡英文總統主持動工，未來還有東岸聯興貨櫃場西遷；基隆市民期待數十年的輕軌捷運，預計今年六月辦理期末報告審查。

林右昌本屆以十萬一千餘票當選市長，是基隆市長選舉以來，民進黨獲得的最高票數，他認為「政績牌」就是連任的最大優勢，有信心爭取更多的選票。林表示，最大的競爭對手就是自己，正努力和時間賽跑，過去三年多來已規劃好基礎建設，他有信心將基隆往後十年的發展打穩基礎，成為台灣新的城市典範。