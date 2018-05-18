國民黨黨史館資料 將可收歸國有

2018-05-18

政院通過政治檔案條例草案

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為促進轉型正義、還原歷史真相，行政院院會昨日通過「政治檔案條例草案」，明定戒嚴時期由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管的檔案或紀錄文件，經審定後，須移轉國家檔案保存及公開，未來國民黨黨史館資料將可收歸國有。

行政院強調，落實轉型正義是總統蔡英文重要政策，本條例是「促進轉型正義條例」配套法律，對未來推動開放政治檔案應用至為重要，期望藉由檔案徵集、保存及公開，還原歷史真相，進而促進社會和解。

根據草案，自一九四五年八月十五日至一九九二年十一月六日止，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關的檔案，或各類紀錄及文件，包含已裁撤機關的檔案，如警備總部、國防部保安司令部、特務機關軍統局、中統局檔案也適用。

國發會副主委曾旭正表示，「政治檔案條例草案」是「檔案法」的特別法，該法存續的有效性不受促轉條例階段任務的影響，各政府機關應清查政治檔案，於本條例施行日起六個月內完成，必要時得予延長，延長期間不得逾半年，並須編製目錄報送檔案局，經檔案局審定移轉為國家檔案。

針對政黨、附隨組織、黨營機構所保管的政治檔案，由促轉會審定為國家檔案者，應於促轉會指定期限內移歸檔案局管理，並由該會、檔案局及持有檔案之政黨、附隨組織及黨營事業，依審定清冊做成紀錄。

若拒移交檔案 最高可罰500萬

在開放檔案部分，政治檔案於保密期限屆滿或解密條件成就時，自動解除機密，保密逾三十年仍列為機密等級，除原移轉機關敘明有保密義務的法規依據外，一律視為「解除機密」，解密後政治檔案，將不再適用「國家機密保護法」。

「加害者資料不會抹去！」曾旭正提及，政治檔案中所載公務員、證人、檢舉人及消息來源姓名、化名、代號和職稱，應提供閱覽、抄錄或複製，讓檔案公開透明應用。有鑑於檔案數量將越來越多，國發會正規劃將國家檔案保存於林口新建館址提供當事人、民眾查閱。

倘若國民黨拒絕移交政治檔案怎麼辦？曾旭正提醒，依「促轉條例」規定，可處一百萬元以上、五百萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。若政黨、附隨組織或黨營機構所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿之方式或致令不堪用者，可處五年以下有期徒刑。