「年底滿難選」 柯︰萬獸之王會突圍

2018-05-15

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨天赴議會專案報告大巨蛋案，議員質詢離不開政治議題，但柯始終不願再講「兩岸一家親」五字，僅說「基調沒變」；柯也點頭默認民進黨會自提參選人，且坦言「兩岸一家親」風波影響其民調，認為社會無法理性對話。柯還說，年底雖滿難選，但他是「創造奇蹟的人」。

兩岸一家親 「基調沒變」

被問到與民進黨議員搞到決裂？柯文哲回應，台灣政治上的困境是，初選時要往極端移動，大選時再拚回中間，被意識形態綁架，他一定會突圍。被問到是不是誤入叢林的小白兔？柯則說，他是入叢林的獅子，「萬獸之王怎麼會死路一條？」藍營議員追問是否心裡有數民進黨會自提人？柯則點頭默認。

挺蔡連任？ 「沒什麼好反對」

藍營議員三度問柯文哲是否維持上週論調「支持總統蔡英文連任？」柯起初未正面回應，指「我本來就沒選二○二○的計畫」、「如我不選，人家選是她（蔡）的事，沒什麼好反對」；希望國家穩定、不希望變成民進黨內鬥。柯最後鬆口，說不希望總統民調搞成這樣，「希望她（蔡）民調可上來、可平安度過」，還說依現在憲政體制，誰當總統都當不好。

藍營議員批柯文哲兩岸立場搖擺，看到國民黨市長參選人丁守中民調拉近會不會哭？柯回說，「不會，當醫生每天生死看太多」，隨後又冒出一句，「我是一個創造奇蹟的人。」柯認為，九二共識是一個標題，他一直很有意見，九二共識內容是什麼？還嗆國民黨主席吳敦義敢去中國講一中各表嗎？吳不敢了啊！

藍批兩岸立場搖擺

柯嗆「吳敢去中國講一中各表嗎？」

藍營議員問兩岸還是一家親？柯回說，「不然還有更好的講法嗎？降低衝突緊張才是戰略。」但藍營議員三度要柯在議場說「兩岸一家親」五個字，柯始終未鬆口，遭議員痛批「見人說人話、見鬼說鬼話！」

柯文哲接著表示，覺得很不舒服，不管「台灣價值」、「兩岸一家親」，這社會都以此檢視自己朋友；社會這樣被撕裂怎麼辦？副市長陳景峻滅火說，是他應該道歉，這幾個月到基層聽到聲音，是他建議柯到電台與深綠對話。

民進黨北市議員李慶鋒酸，柯文哲抱怨「民進黨議員傾向自提人選，是因台灣被深藍深綠綁架」，這實在是太小看自己，柯是全台灣聲量最大的人，怎麼可能被綁架？並批柯「就是被泡沫化的瘋狂柯粉綁架、被某個中國力量綁架，太投機、太會算了！」