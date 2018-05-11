台美國防產業論壇》美商：智財權與商業機密 不能妥協

2018-05-11

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／高雄報導〕多名美國軍工業大廠代表昨出席首屆「台美國防產業論壇」與談。美商指出，美台產業合作的「機會多於挑戰」，但他們最在意的風險在於安全性，國防產業「尤其不能妥協」。英國航太系統（BAE）產業策略副總裁菲利浦．吉奧蓋瑞坦言，台灣公司若在中國設有分公司，中國防火牆可能使得盡職調查（due diligence）面臨阻礙。

西進台商資安審核 恐因中國防火牆受阻

「台美國防產業論壇」昨登場，洛克希德馬丁、雷神、立方、諾斯羅普格魯曼、通用動力、Elbit Systems of America、BAE、AMS Group、Rockwell Collins、Leonardo DRS、與Orbital ATK, Inc.等多家美國軍工大廠均派代表與會。

吉奧蓋瑞與談時說，雙方產業合作中的「機會多於挑戰」，廠商最在意的則是安全性。韓儒伯也說，若合作之間可能面臨障礙，就是智財權及商業機密問題，國防產業「尤其不能妥協」。

吉奧蓋瑞坦言，公司間合作會針對對手或夥伴進行盡職調查。若台灣公司在中國設廠或子公司，而因中國的「防火牆」使調查受阻，便可能無法符合美國法規；他們與其他國家、例如加拿大廠商合作時，也適用一樣的盡職調查標準。

趨勢科技總經理洪偉淦說，資安攸關我國國防產業能否與國際接軌，台灣小廠必須想辦法整合，提出有效解決方法，方能作為國家安全後盾；台美資安合作行之有年，就國防產業的特殊需求而言，台灣擁有彈性的客製化和不錯的解決能力，但欠缺大型架構的系統與方法，在人才教育經驗也需要美方協助，他認為這是雙方合作的切入點。