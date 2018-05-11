台美國防產業論壇 拚創造雙贏

2018-05-11

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／高雄報導〕首屆「台美國防產業論壇」昨在高雄登場，邀請逾三百名產、官、學、媒體界人士參與，其中不乏洛馬、雷神等國際軍火大廠，為台美軍事交流創下新里程碑。與會者皆認為，此論壇有助於為台美軍工產業建立交流基礎，以及我國相關產業升級，甚至打入國際供應鏈。經濟部長沈榮津表示，除落實「國防自主」政策，亦盼台美國防產業創造雙贏。

台美軍工產業 建立交流基礎

台、美軍工產業代表昨齊聚高雄漢來飯店，探討台美國防產業合作的機會與挑戰，另針對航太、造船、資安三大領域舉辦座談。

此次「台美國防產業論壇」屬於民間性質交流，相較於民間人士的熱絡互動，我國出席的官方人士則顯得相當低調。經濟部長沈榮津簡短發言後，即趕回立法院備詢；國防部副部長張冠群上將、中科院院長杲中興僅在台下聆聽，未發表任何意見。

至於其他重要出席人士，包括美台商會會長韓儒伯、前國防部長楊念祖、前國防部副部長陳永康、台灣國防產業發展協會理事長韓碧祥、前美軍太平洋司令部司令威爾辛斯基等人。

政府力推「國防自主」政策，但部分關鍵技術仍須他國奧援。沈榮津表示，政府將國防產業納入五項「產業創新計畫」，提升「國防自主」能力，亦期盼帶動國內產業轉型，期盼台美雙方產業交流，促進兩國「雙贏」及長期國防合作，以及將關鍵技術延伸至民用市場。

讓台灣供應鏈 結合全球市場

韓儒伯表示，感謝美國總統川普重視台美雙邊協議，及台灣國防相關協會與產業的努力，勢必讓雙方國防產業更上層樓，期盼此次論壇可討論未來合作發展方向，亦可讓台灣供應鏈和全球市場結合，為企業創造更多機會；台灣資通科技產業在全球供應鏈扮演重要角色，相信我方可在此領域更有斬獲。

中科院航太所長齊立平則提醒，台美軍事合作並非美方無條件協助，兩國實力應相當，且互補、互惠才得以成立，「如果沒有技術水準、資金，就別想合作」。因此，基於「國防自主」政策，我方應盤點國內產、學、研能量後，建立測試與認證制度，才能爭取國外商機，推動國際合作。