固邦「維持現狀」 蔡反對金錢外交

2018-05-02

〔記者蘇永耀／台北報導〕多明尼加與台灣斷交，台灣邦交國跌至十九個，外界關切蔡政府是否有爭取新邦交國的計畫，對此，黨政人士昨指出，現階段仍以鞏固邦交國為重心，尤其蔡總統對於經援友邦的政策有很清楚主軸，絕對不進行金錢外交，但會加強協助對邦交國人才的培訓等，外交資源非常有限，必須做出最有效益的配置。

李登輝總統任內，我邦交國曾達三十國，陳水扁總統任內二○○七年五月一日，宣布與位於加勒比海地區的聖露西亞復交，之後的馬英九主張外交休兵，蔡英文上任這兩年也無捷報，十一個年頭，我國連一個邦交國也沒增加。

外交人士坦言，從中國以重金利誘連下巴拿馬及多明尼加兩個重點國家看出，以台灣現有的外交資源，鞏固現有邦交國已面臨不足，要再分出資源拓展新邦交，更形困難。加上蔡總統力持「維持現狀」，反對金錢外交，以目前有限的兩百多億元的外交部預算，就只能先以這十九個邦交國為最優先，並落實總統的經援政策方向，包括協助對邦交國人才的培訓，以建立互惠雙贏的策略。

外交經營 鎖定中等國力以上民主國家

黨政人士也提到，台灣的外交除了鞏固邦交外，還有一條重要軸線，就是把外交重點鎖定在中等國力以上的民主國家，所以近兩年來，台灣在參與世衛等國際組織活動時，獲得除美國、日本以外，其他民主國家的公開相挺，這些點滴的累積不見得像建交斷交那樣的明顯，但與更多志同道合國家的合作，反而應是我方要積極把握經營的機會。