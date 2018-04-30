中小學校長赴中交流 受邀看導彈

2018-04-30

中國統戰鋪天蓋地 除大學外 也積極拉攏中小學校長

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國除鎖定台灣各地的大學展開統戰攻勢外，近年也積極拉攏中小學校長，近日又有南崁國小、建德國小等七名台灣校長，以「兩岸同心、攜手同行」為名赴中國交流。黨政人士透露，曾有校長團被招待去看中國的殲十戰機與導彈，中國企圖在校長前展現國威，而中小學校長欠缺國安意識，恐怕「一下子就被統過去」。

議員：新北校長赴中比率高達八成

民進黨新北市議員沈發惠去年曾在市議會質詢指出，新北校長赴中比率高達八十％，其中有人兩年去了九次，累計待了兩個月，還與中國「統戰部」官員合影，甚至有論壇邀請函，寫著「踐行社會主義核心價值觀」，質疑校長參加洗腦式活動。

前中小學校長協會理事長 也頻登陸

事實上，上月才剛卸任的全國中小學校長協會理事長、高雄市四維國小校長翁慶才，去年曾赴中三次、前年四次，而去年暑假七月幾乎都待在中國。不僅暑假，他去年十月底又到北京出席「第三屆京台基礎教育校長峰會」，並代表台灣中小學校長協會與北京教育學院簽署「京台基礎教育發展聯盟」備忘錄，但備忘錄並未送到教育部備查。

翁慶才會張志軍 出國報告未提

據中媒報導，翁慶才當時率領一百二十多名中小學校長前往北京，並與時任中國國台辦主任張志軍會見。張志軍特別強調，中共總書記習近平在十九大對台政策報告有七次熱烈掌聲，「在反對『台獨』就有四次掌聲，說明中華兒女的意志和心聲」。不過，翁慶才並未把與張志軍會面寫入公務出國報告中。

此外，北京師範大學校長培訓學院接受中國教育部港澳台辦公室委託，每年暑假與台灣中小學校長協會舉辦「台灣中小學校長高級研修班暨兩岸中小學校長高峰論壇」，到去年暑假為止，雙方已合作七年。

據中媒稱，去年有來自台灣的百位中小學校長、教育專家參加，翁慶才出席開幕致辭。

翁：臨時安排與張志軍見面

對此，翁慶才受訪強調：「教育歸教育，不要過度政治化，也不要擔心校長被中國赤化，這是沒有自信的說法。」至於與張志軍見面是臨時安排，他才未寫進出國報告。而雙方簽備忘錄僅是「形式」，北京教育學院五月才要來台討論合作細節，因此未送教育部備查。被問到是否看殲十與導彈？他則強調，去看的人不是全國中小學校長協會的校長。

由於翁已卸任，對於兩岸交流計畫是否延續？新任理事長、台中東新國小校長吳錦章指出，各縣市校長考量到氛圍，加上年底選舉因素，可能先暫停相關的交流計畫。