三中案關鍵錄音 披露議約喊價真相

2018-04-27

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨三中黨產案，週三開庭時，首度播放中央投資公司前總經理汪海清簽約前與中影買家代表蔡正元、莊婉均、羅玉珍、中廣買家趙少康、原中央黨部大樓買家長榮公司代表等人的交涉錄音，欲釐清汪是否受馬指示出面商議，但馬卻全程保持緘默；北檢今天下午將再就中視交易疑點，傳喚馬、汪及中投前董事長張哲琛等三人。

據悉，檢方前天傳喚馬、汪、張三人，最大目的就在於釐清汪海清向三中買家提出的出售條件及誘因，究竟是獲馬、張等上司授意，還是汪片面遊說買家的誇大說詞，另也要查明汪當初是否只鎖定特定買家推售三中。

檢方前天當庭播放多段關鍵錄音，要求三人釋疑，錄音內容均為二○○六年三月至十二月間，汪海清代表中投與買家議約喊價時所蒐錄，而這段時間正巧也是中時集團余家旗下榮麗公司反悔三中全買，委託國民黨代尋中廣、中影買家的期間，包括三中及原中央黨部大樓等黨產全都是在該期間簽約易手。

據了解，多段錄音檔的內容都環繞在三中黨產的內部估價、三中名下不動產的增值潛力，以及中影、中廣及原中央黨部大樓買家回應汪海清的出價金額、交易股份百分比等，中間穿插許多汪海清遊說買家出手的推售話術，但未錄到馬英九的聲音。

其中，原中央黨部大樓交易案之所以與中影案一併調查，主因是馬英九等國民黨高層，當初已打定主意要出售原中央黨部大樓，面對有意買下號稱「中影最貴不動產」華夏大樓的長榮集團創辦人張榮發，黨高層曾指示中投須依張榮發意願簽下協議書，同意長榮在買下原中央黨部大樓後，可另以廿億元購買華夏大樓。

沒想到原中央黨部大樓交易成交不到一個月，中投隨即將持有的八十二．五六％中影股份出售，蔡正元、莊婉均、羅玉珍等中影買家代表則主導中影董事會及股東臨時會，反對將「金雞母」華夏大樓賣給長榮，原中央黨部大樓交易案自此與金流複雜的中影股權交易扯上關係。