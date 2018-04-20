新聞幕後》銳實力的新品種

2018-04-20

記者鄒景雯／特稿

一個例行性演習，經過刻意的操作，被外界百般譏諷後，北京仍不改其志，究竟企圖達成什麼目的？我們的國安單位經過研判後，有一個看法，中國恐怕已經把台灣當作其向國際施展「銳實力」的實驗區，而「四一八軍演」無疑是個最新的案例。

為什麼會做出這樣的推論？自一九九○年代以來，中國一向採取三戰，也就是輿論戰、心理戰、法律戰，對付台灣，自去年十九大，習近平完成權力集中後，對台三戰出現了新面貌，企圖操縱境外意見的「銳實力」於是接手登場。

在習近平的要求下，中國的網信、宣傳部門，其實很早就已經透過將大數據、AI、人臉辨識等技術加以整合，對中國人民進行滴水不漏的控制，二○一五年軍改（「深化國防和軍隊改革」）之後，解放軍如法炮製，成立網路專責單位，來整合大數據與新媒體，因此解放軍搖身一變，成為操作「銳實力」的重要部門，所謂不戰而屈人之兵，正是發展「銳實力」的最大目的。

這次福建的「四一八軍演」，我們國防部偵測到十八、十九日兩天，對岸實際上只有機槍射擊演練，連火砲實彈發射都沒有，但是對岸這幾天卻經由其境內境外的媒體管道、輿論內應，反覆播出中國中央電視台過去的舊畫面，內容是轟九遠航以及直升機夜襲，這種手法，被認為具有擴大台灣朝野對立、分化社會團結，影響台灣股市，警告台美關係日趨密切，甚至震懾南海、東海有關國家的多重目標。

經過這次的試點，合理懷疑，今後極可能成為一種新模式，在關鍵時刻，或是對岸認為有需要的時候，反正是無本生意，就循例前來虛擬操弄一番，把它玩成大買賣。因此，奚落歸奚落，還真不能玩笑視之。

既然存在這般風險，外交部已經與東亞各國聯繫，呼籲各國共同監督中國在區域內破壞和平穩定的行徑；尤其是直升機夜襲的操演，讓台灣軍方想起這是二○一四年俄羅斯突襲克里米亞時採用的手段，具有強烈的恫嚇意味，面對解放軍此等的惡意，因此國安評估不如將計就計，廣為周知給友好與鄰近各國的軍事部門提高警覺，一致戒備，讓中國付出代價。

北京總愛玩軟的一手、硬的一手，事實上，軟硬兼施要調控的剛剛好，可不是那麼容易的事。二月底才發布對台三十一項措施，政策效果尚未充分發酵，現在又在沿海宣傳軍武，子彈又沒長眼睛，分得出青紅皂白嗎？所以嚴格而言，這一輪的對台工作是很糟糕的，這點觀感，提供給中南海智囊們參酌。