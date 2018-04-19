高思博質疑競選經費 黃偉哲勸走正道

2018-04-19

〔記者林良昇／台北報導〕爭取國民黨提名參選台南市長的前政務委員高思博昨至立院召開記者會，指民進黨台南市長被提名人、立委黃偉哲國會問政指標降低、未公布初選競選經費；黃偉哲回應表示，高提出的國會評鑑指標是球員兼裁判，初選經費近期就會公布。

黃偉哲也說，高思博在國民黨初選民調還沒有領先，「所以他很急」，但可能太急了，這樣對高的形象不是很好，奉勸高「不需要拉我來當初選助選員」，要多在正面政策上努力，走正道，不要淪為口水戰。

高思博表示，黃偉哲宣稱自己是問政第一的優秀立委，但與其他幾位參加民進黨台南市長黨內初選的立委相比，表現最好的是陳亭妃、葉宜津；高質疑，他在卅五天前請黃偉哲公布初選競選經費，黃也承諾，但至今卻還沒拿出資料。

對於高思博的質疑，黃偉哲受訪表示，高提出的評鑑指標很差的資訊，是用其父親高育仁的二十一世紀基金會贊助的「口袋國會」評鑑，球員兼裁判，指標沒有納入預算審查並不合格，不客觀也不公平。

黃：近期就公布選舉經費

黃偉哲指出，依政治獻金法規定，大選經費在投完票後三個月要公布；他們會在黨內初選結束一個月左右公布初選經費，已是超乎標準，資金來源都敢公布了，花多少錢怎麼可能不敢公布？近期就會公布。