鷹式劍二發射凸槌 機械問題造成

2018-04-15

去年六月操演失誤調查報告出爐

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方在去年六月執行「三軍聯合精準彈藥射擊操演」時，發生二枚鷹式飛彈射擊後脫鎖，以及一枚天劍二型飛彈發射後直接墜海事件，軍方高層官員昨天指出，軍方內部已找出飛彈發射失誤原因，兩者都是飛彈本身的機械問題所致，並非人為或環境因素造成。

鷹式脫鎖 火箭馬達失效

據指出，在鷹式飛彈射擊後脫鎖部分，軍方清查後確認，操演當天各項天候環境正常，人為操作也符合規定，執行彈藥被炸、導航鑑測及飛彈火箭馬達檢測時，檢測數據都符合規範，經陸軍飛彈勤務廠及中科院等專業單位研判，是因飛彈內的火箭馬達失效所致。

劍二墜海 加速儀出狀況

另在天劍二型飛彈發射後直接墜海部分，同樣與環境及人為因素無關。官員說，軍方執行彈體檢查及掛彈後戰機與彈架系統測試均正常；中科院調查後認為，是天劍二型飛彈慣性量測單元中的加速儀，在彈射衝擊過程中的硬體單一失效造成。

在後續精進上，官員說，去年六月的精準彈藥射擊操演，軍方射擊人員均符合合格簽證認證，各操演單位於發射時，也都依據相關技令執行武器、彈藥檢查及安全測試，並按程序、步驟、要領執行發射程序，國防部後續將持續要求操演單位依標準作業程序，執行任務整備、考核及實彈射擊等程序，以降低危安因素。

官員並表示，國防部已要求各單位加強飛彈安全測試，射擊前要由中科院實施火箭馬達Ｘ光檢測及陸軍飛彈勤務廠實施全彈鑑測，測試正常才可執行彈藥射擊。