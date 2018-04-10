姚人多酸他「最清高」 黃國昌︰躲背後潑糞

2018-04-10

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕為了前監委黃煌雄被提名為促轉會主委，總統府副秘書長姚人多與時代力量立委黃國昌在臉書掀戰，兩人昨繼續隔空交鋒。對於黃國昌批評黃煌雄是「求官」，姚人多在廣播專訪中譏諷黃國昌是「全世界都墮落，只有他最清高」。

為黃煌雄再度隔空交戰

黃國昌隨後在立院受訪時質疑姚人多做這些事情的身分是總統府副秘書長，還是政黨打手？並批姚不坦蕩、只會「躲在專訪背後潑糞」。

黃國昌之前批判黃煌雄曾撰文稱讚前總統馬英九，以「求官」獲得監委，並不適任促轉會主委；姚人多在臉書回應，看一個政治人物要看人家一生，「就像是我不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長（蕭旭岑）喬事情，就全盤否定他這個人一樣。」藉此諷刺黃國昌。

姚人多昨在廣播專訪說明，他不是在護航或捍衛黃煌雄人事案，他如果有在捍衛什麼，就是這個社會公斷人的是非標準。

對於兩人隔空交鋒，姚人多認為，這事不涉民進黨與時代力量的整體關係，黃的格局應更大，時力最有機會整合第三勢力並成為領袖，若未來台灣民主政治，代表統派勢力的國民黨剩十趴或十五趴，而代表民進黨及第三勢力等本土陣營能到八十五趴，那台灣主體意識就會更為確認。

對於姚人多質疑黃國昌在太陽花學運期間與馬政府的總統府副秘書長密會，黃國昌說，他已回答過相關問題，姚人多的批評是「潑墨式的亂槍打鳥」，因問題焦點是黃煌雄是否適任促轉會主委，且批判黃煌雄不適任的也不只時力。