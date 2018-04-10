馬賣黨部大樓案 將追徵不當利得

2018-04-10

黨產會規劃與五月成立的促轉會攜手 鎖定本案召開聽證會

〔記者陳鈺馥／台北報導〕促轉會將在五月掛牌成立，行政院黨產會規劃未來將與促轉會進一步合作討黨產，現已鎖定前國民黨主席馬英九任內，以廿三億元出售舊中央黨部大樓予「張榮發基金會案」，針對國民黨「強佔、廉租、賤買、高賣」不法四部曲，下階段就會召開聽證會及追徵不當利得。

國庫通黨庫取得不動產

據了解，黨產會已立案調查多時，並向財政部國產署等單位調閱原始買賣契約、地籍資料，掌握台北市中山南路十一號的張榮發基金會大樓，在改建以前，國民黨原本使用「日本赤十字社台灣支部」建物做為中央黨部，自一九四九年起便無償佔用。

黨產會調查，這一千八百廿四坪國有土地，國民黨早年無償佔用逾卅四年，直到一九八四年四月，才以每坪三百元低價向國有財產局訂約承租，並用不具法人地位的「國民黨中央委員會」名義與官署簽約；且國民黨無償佔用國產的不當利得不僅未被追討，只在最後幾年支付象徵性低價租金，憑藉黨國特權完成「強佔、廉租」；一九九○年六月，中央黨部在未公開標售情形下，國民黨以高銘輝三人名義，用承租人優先購買權申購房地。

黨產會認為，當年國產局配合上演「國庫通黨庫」賤賣戲碼，以一九八九年公告地價現值加二成，共三億七千四百萬元「專案讓售」，無視當年公告現值調漲，讓國民黨輕易取得市值四十五億元的不動產，未來將是聽證會要關注的不法重點。

國民黨於二○○六年三月，將舊中央黨部以廿三億元高價賣給張榮發基金會，一連串國有土地佔租高賣的不法所得，黨產會未來都會依法追徵。

23億賣給張榮發基金會

黨產會發言人施錦芳強調，「張榮發基金會案」是國民黨不當取得黨產脫售的經典案例，長年以來深受社會眾所矚目，國民黨出售舊中央黨部大樓，一轉手獲利二十多億元，黨產會下一階段將召開聽證會，全力追查此案追討不當黨產。

施錦芳指出，目前國民黨黨史館仍設在張榮發基金會大樓內，所有黨史資料及政治檔案都在那，未來促轉會成立後，依「促轉條例」規定，有權對政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，經審定命移歸為國家檔案，黨產會將進一步與促轉會合作，分進合擊將不當黨產、政治檔案收歸國有。