星期專訪》楊家駿：失聯移工恐成治安問題

2018-04-02

移民署長：10年前犯罪率是國人的20％ 去年達58％

記者黃敦硯／專訪

根據統計，二○一七年國內失聯的外籍移工超過五萬二千人，負責管理外來人口的內政部移民署署長楊家駿憂心地說，這些失聯外籍移工有可能會淪為人口販運集團控制的被害人，尤其失聯移工十年前的犯罪率是台灣人犯罪率的五分之一（廿％），但去年已超過二分之一、達到五十八％，其中主要犯罪類別是公共危險、偷竊與毒品。楊家駿擔心，失聯外籍移工會成為台灣治安問題。

遭人口販運集團控制 也不自知

問：二○○八年國內行蹤不明外籍人士有二萬五千多人，到了二○一七年暴增為五萬二千多人，其中以哪些國家人士居多？移民署如何尋找失聯移工？

答：截至去年底止，滯台失聯人數以越南籍的二萬五千多人最多，其次為印尼籍有二萬三千多人。外籍移工失聯後，可能會成為人口販運集團的被害者，被毒品控制、遭吸收加入幫派、被剝削、甚至被性侵或從事性工作。

移民署雖負責追查失聯移工，但我們應該是其「守護者」，失聯移工孤立無援時，就算成為被害人也不自知。移民署會針對外籍移工常聚集的「熱點」區域加強查緝，也會建立社會安全網體系，與各地鄰里一同守望相助。

問：失聯移工是否成為台灣治安問題？

答：確實會擔心，失聯移工十年前的犯罪率是國人犯罪率的五分之一（廿％），五年前已增至近二分之一，去年更超過二分之一、達到五十八％。其中主要犯罪類別是公共危險、偷竊與毒品。這並非指外籍移工來台灣喜歡犯罪，而是其失聯後，因環境惡劣，容易衍生犯罪行為。

問：人口販運集團引進外籍移工、女子來台非法打工、賣淫，移民署要如何打擊人口販運集團？

答：我們會主動出擊查緝，不會在辦公室坐等電話，要結合社會安全網，拜訪社區主委、鄰里幹事、民間團體，希望一同找出陰暗角落的被害人。

另外，會從到案移工追查其背後可能的組織犯罪。移民署從去年起，就不以追查失聯移工為主，而是針對非法仲介者、非法雇主做為打擊目標。

問：對於外籍移工遭惡雇主壓榨、剝削甚至性侵等狀況，要如何保障其人權？

答：台灣社會常說「台灣最美麗的風景是人」，但遺憾的是，我們也看到另一個面向。我們失職之處是，內政部長葉俊榮曾提醒我們，當國人有難時會找警察，但人口販運被害人為什麼不向移民署求助？即便事後再做任何補救，對當事人與國家形象的傷害都已造成。

以前移民的輔導，以新住民與新二代為主要目標，今年開始全力加強與外籍移工的連結，我們會到移工場合關懷溝通，這是今年的重點工作。

針對被害人的保護，移民署在全台設立多處庇護中心，提供工作輔導，使其日後返國，可學有一技之長。

問：去年世大運期間，曾有疑似恐怖份子企圖來台遭阻，移民署掌管國境大門，如何阻絕恐怖份子入境？

答：世大運舉辦期間，移民署設立四道關卡把關，利用全世界主要國家的涉及恐怖份子資料庫，及台灣建立的恐怖份子資料庫，進行過濾。移民署會盡全力做好國境把關，已有幾個國家來向我們取經，移民署處理世大運的成功經驗已國際輸出。

嚴守國境安全 有賴第一線問功

問：英國非營利獨立調查機構Skytrax上月公布，桃園機場獲得二○一八年全球最佳證照查驗服務機場第一名，未來國境證照查驗的努力方向為何？

答：這個獎是對第一線同仁的肯定，國境線上處理問題極為複雜，同仁能擠出笑容、做好服務，我很佩服他們，但我認為，仍有可改進之處，因國境安全沒有「掛萬漏一」的空間。

未來通關檢驗方式一定是人工智慧加上同仁智慧。因為國境線上，能阻絕很多異常的人，這都要靠同仁「問」出來，如果全部自動通關，不可能阻絕到可疑人士。

問：去年移民署採購入出境設備，遭檢廉懷疑其中有些來自中國，移民署掌管我國國境大門，往後將如何防範？

答：全案尚在調查，我不便評論個案。但就移民署來說，資訊設備是移民署的「心臟」，本案因事涉國家安全，已配合行政院資安單位與國安單位做資安檢查，都通過檢測，且確認並無中國廠商獲取我國國境相關資料，將來也會請專業單位指導做好資訊管理工作。

勉新二代回母國交流 在台生根

問：許多新住民面臨文化、生活等層面衝擊，移民署如何照顧他們？

答：新住民是我們的寶貝，新二代更是我們的資產。有許多新住民在台灣產業發光發熱，綜觀世界各國，支持創新動力成長的，就是該國新住民。我認為，新住民在各種文化衝擊下，沒有框架、更無束縛，他們生下第二代，也與母國繼續連結，這樣的族群融合，將來在國家競爭力會開花結果，有些新二代的想像力、創造力，是很多台灣小朋友所沒有的。

有部分新住民來台時，社經地位較低，這是政府需要照顧的。從二○○四年起，每年編三億元「外配基金」，持續十年，補助民間團體參與扶助外來人口，到了二○一六年更名為「新住民發展基金」；另二○一五年行政院成立新住民事務協調會報，負責協調相關政策。

問：新住民二代出生後，面臨台灣文化與母親母國文化的衝擊，移民署對於新住民或新二代的家庭如何進行輔導？

答：移民署針對新二代，舉辦海外培力計畫，在寒暑假期間，通過甄選，讓他們回母親（或父親）的母國做語言學習、生活體驗與文化交流。另有些新住民在台灣沒有婆家可以支持，把孩子送去海外娘家，移民署計畫協助其把孩子帶來台灣與媽媽見面，在台生活體驗，使其了解台灣也是他們的母國，俟日後能來台貢獻。

推自動通關 瞄準國人常去國家

問：對於日後移民署的工作，有什麼期許與展望？

答：目前已有十八個國家和移民署簽署移民事務與防制人口販運合作瞭解備忘錄（MOU），這有助於穩固邦誼，透過國際合作，把台灣推向國際舞台。

我認為，只要國境管理好、國內移民事務與新住民事務處理好，外來人口管理好，社會就會祥和，我們若有好的移民政策，廣納好的人才，就可提升國家競爭力。

最後，要努力讓國人能更有尊嚴地走出去。他國給我們免簽證，對國人是尊嚴；走自動通關是另一種尊嚴展現，這代表台灣國民出去是被信賴的。美國、澳洲去年先後與台灣實施互惠使用自動通關，移民署正與其他國家洽談，未來幾個月，可望有幾個國人常去的國家，也能提供國人自動通關的便利服務，移民署會繼續努力。