再戰新北？游錫堃：尊重黨的決定

2018-04-01

〔記者葉冠妤／新北報導〕繼十六名民進黨議員於三月中召開記者會，呼喚前行政院長游錫堃再戰新北市長後，昨議員加上議員初選過關的參選人一同拜會游，力拱游擔任母雞，帶領小雞拚年底選戰。在地方勸進聲不斷下，先前數度表態不選的游錫堃昨態度鬆動，表達尊重黨的決定，也將全力配合黨；但他也說，目前黨中央尚未有人與他接觸。

游指黨中央尚未有人與他接觸

新北市議會民進黨團總召李坤城表示，三月十五日議員聯合召開記者會，隔空喊話拜託游院長參選，在地方基層獲得迴響；昨則是首度拜會游院長，近三分之二的黨籍議員參選人，都盼游能再戰新北。而廖宜琨、張志豪等通過初選的議員參選人，都稱游是「強大的母雞」，許多現任議員也熱烈要游當場給承諾。

游錫堃表示，四年前參選新北市長時成立的「水牛伯人文空間」之所以延續，是因落選後不想讓民眾認為他拍拍屁股走人，但在去年二月收掉，也是避免外界認為他還要再選；他也說，去年九月曾與黨秘書長洪耀福、選對會前召集人陳明文見面，當時就表達不選，即便之後有黨內高層詢問，他也是同樣答案。

游說，議員跨派系力挺，讓他十分感動也感謝。不過，仍未鬆口明確表態，只重申「尊重黨中央的決定」，不管黨做任何決定，他都會全力配合。媒體隨後追問游，黨中央至今是否與他接觸過，他則表示目前都還沒有。