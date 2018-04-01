中國網軍假新聞攻勢 傷害台灣

2018-04-01

〔記者曾韋禎／台北報導〕「內容農場」透過網路快速傳播不斷產製假新聞，讓政府忙於澄清而疲於解釋。民進黨立委林俊憲昨日憂心，連美國總統大選都受到假訊息干擾，中國網軍在民進黨再度執政後更大量發動假新聞攻勢，就待年底大選來驗收。

立委籲ＮＣＣ仿效歐盟祭出重罰

關切假新聞氾濫歪風的林俊憲，多次在立法院交通委員會、院會就此提出質詢。他指出，美國共和黨的金主成立看似學術機構的「劍橋分析」，盜取五千萬筆個資，分析臉書使用者的個性、喜好、消費行為，再餵食他們感興趣的資訊，從中夾雜許多假新聞。連臉書也承認，有俄羅斯用戶製造八萬則假新聞，觸及一．二六億個美國人。美國總統大選結果，可能因此受到影響。

他表示，相對於商業詐騙，更多來自中國的「內容農場」，目的就是想透過假新聞來傷害台灣、民進黨政府，這是從民進黨重新執政就開始，二○一八年大選就是驗收的時刻。

然而，他指出，臉書在美國的配合度很高，會加強偵測那些內容是假新聞、建立簡易回報機制、引進外部檢查，也會就假新聞、詐騙提出警告，同意與美國的媒體合作查核新聞品質。但是台灣政府光發函尋求臉書協助，常常是「已讀不回」，態度極為傲慢。

ＮＣＣ：要求建立隱私政策

通訊傳播委員會主委詹婷怡曾於立法院總質詢時答覆，不只是臉書，許多大型網路平台的隱私政策都不清楚，沒揭露會如何使用所蒐集到的資料。「通訊傳播法草案」會要求網路服務提供者，應建立隱私政策，並予清楚揭露。

林俊憲認為，ＮＣＣ應該更積極，仿效歐盟，對於假新聞、濫用個資祭出重罰，最高達八億元台幣；用這種足以讓公司倒閉的額度，才能遏止亂象。

經常在網路上闢謠的民進黨立委王定宇表示，每每看到朋友因假訊息而彼此仇視，心情相當難過，所以他只要看到假訊息，就會提供正確的說法。

他說，這些訊息來源通常來自境外，政府訂再嚴的法律也難以處理；轉貼的個人常常是誤信，也是受害者，要怎麼懲罰？他認為，對付在社群、網路流傳的假訊息，就是要在社群、網路上反擊。所以民眾要培養判斷真偽的能力，要有分享正確訊息的行動力，更要有指正友人錯誤的勇氣。

不過王定宇也指出，若對於國內出現大量、組織性的刻意傳播假訊息，例如透過機器人程式分享的，當然不能坐視不理，應修法予以遏止。