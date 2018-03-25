星期專論》讓軍售再度變正常

2018-03-25

◎易思安（Ian Easton）

美國與台灣之間的防禦安全關係歷史悠久，但隸屬此關係中的要件之一的軍售，過去十年來卻亂了套。軍售有何重要？軍售頻率為何如此不穩定？軍售如何能再度變正常？

對華府而言，對台軍售一直是一項能展現治國能力的重要工具。由於美台間缺乏正式（正式二字為自行補充）外交關係，軍售成為美國能以官方立場就台灣主權地位所做出的最重要表態。截至目前為止，此等表態已成功協助確保維護區域和平與繁榮。

象徵白宮落實台灣關係法

對台軍售對美國也很重要，能顯示白宮正落實台灣關係法所明載的法律承諾。

台灣關係法有兩項攸關安全的重要條文。第一條是「美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務。」

第二條是台灣關係法承諾，美國政府「維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。」

軍售有助於滿足第一項條文。協助台灣具備自衛能力的重要性，自台灣開始轉型成為如今的繁榮民主政體的一九八○年代末期起，與日俱增。共同價值產生共同利益，華府原則上支持同為民主的政體。

軍售的意義，當然遠超越政策的精深奧妙。軍售提供台灣陸海空三軍非常實際的軍事能力，面對漸強的中國軍事威脅，意味台灣必須擁有裝備精良的現代防禦力，否則就會變弱，淪為中國眼中的誘人目標。

在此憂慮其來有自。過去十年來，美國對台軍售已每況愈下。請看以下實例：

美國政府在二○○七年曾四度通知國會有新的對台軍售案，分別是在二月、八月、九月與十一月。這種情況完全正常。從一九九○年到二○○七年，美國平均每三到六個月（依各年而定）會宣布一次對台軍售。

之後一切便開始亂了套。為了回應來自變得更強大的中國的龐大壓力，布希政府開始凍結對台軍售，其盤算是等待美中外交關係出現好時機，即最不會「冒犯」中方、從而減少對台軍售對美中關係的傷害，再就對台軍售做出最後定奪。

首波軍售凍結歷時十一個月，直到二○○八年十月美國政府通知國會將再度對台軍售，而且還是一張「打包式」的超級大單，從阿帕契直升機與愛國者飛彈及發射組，到潛射魚叉飛彈與標槍反坦克飛彈不一而足，讓一些人燃起美國在對台軍售上將不再任由中國發號施令的希望。

歐巴馬政府軍售時程詭譎

但接下來卻是另一波凍結，這回歷時一年三個月，布希政府要負一小部分責任，但絕大部分的責任仍要歸咎於新上台的歐巴馬政府。

在歐巴馬總統主政時期，美國對台軍售更為詭譎。接下來的兩波軍售凍結分別歷時一年九個月與四年三個月。

當川普政府在二○一七年六月通知國會對台軍售時，美國對台軍售已遭凍結十八個月，其中十三個月為歐巴馬主政時期，五個月在川普任內。迄今，美國政府又已有八個月未通知國會將對台軍售。

美國對台軍售政策持續異常，帶來四個負面結果：

一、顯示相較於履行對民主台灣的承諾，美國更重視與集權中國維持平穩關係，進而認可中國的脅迫、零和手段。鼓勵戰略對手的侵略行為絕非華府應為之舉，任憑戰略對手霸凌則更糟。

二、凍結多時後重啟的軍售累積量大價高，令台灣政府、國會與媒體咋舌。

三、打亂台灣管理國防預算的能力。期待中的軍售若未能實現，軍方就得減少原定的軍備採購預算；當美方突然表明將對台軍售時，手邊又沒有這筆預算。

四、增加不確定性。無人明確知悉下回軍售時間，徒增台北方面的懷疑與損及士氣。

美國民眾最不想要的，莫過於加劇台灣本已面臨的龐大挑戰——但這正是美國政府領導階層過去十年來汲汲營營之所在。

單憑軍售不足以維持台海和平

此等情況的解決之道顯而易見：讓對台軍售回到二○○八年以前的運作方式。美國政府應該定期宣布對台軍售，此舉應能迅速去除攸關軍售的過度紛擾。

倘若各造都夠精明機警，美國賣給台灣的武器將不會真的派上用場。但華府必須更戰略性地思考凍結與「打包」對台軍售對北京與台北所傳達的信號。

單憑軍售不足以維持台海和平。川普政府若能考慮在美台外交、經濟與安全等領域上有一番新作為，將是明智之舉。台灣旅行法便提供此等良機。

中國國家主席習近平已正式成為中國獨裁者，這意味印太地區幾乎肯定會在不久的將來陷於險境。

華府必須持續致力於維持台灣具有足以捍衛自我的能力，第一步就是讓軍售再度變正常。

（作者易思安（Ian Easton）為美國智庫「2049計畫室」研究員、「中共攻台大解密」作者；國際新聞中心張沛元譯）