冷眼集》好噁心的中國

2018-03-24

記者鄒景雯／特稿

看到在中國的台商，又有一個在台灣報刊「被道歉」，相信不少台灣人有個最直接的感受：中國好噁心。怎麼個噁心法呢？如果這種手段，也算是對台統戰績效，就能讓中南海自嗨，不噁心嗎？

二○○五年，許文龍事件，是台灣人第一次見識到唯物論的威力，或者說所謂「以商圍政」的具體實踐；二○一八年的今天，李榮福不過是回台參加海基會的春節聯誼，在受訪時講了幾句「不中聽」的話，就被當地台商協會除名，中國客戶更是公開劃清界線、取消訂單，導致當事人被迫登報道歉，比許文龍「反台獨」還要卑屈，就知道這麼多年來，中國阿Ｑ式的精神勝利法，非但沒有緩解，病情還愈來愈嚴重。

李榮福錯在哪裡？原來是因為他說了：他的公司很早就實施人才本土化政策，台籍幹部人數不多，因此中國航空公司禁飛春節包機，對公司影響不大。就這樣，他成了發表「涉台不當言論」的十惡不赦，於是必須寫下支持「九二共識」、「兩岸一中」的悔過書，以示交心表態、坦白從寬，這情節不滑稽嗎？

做到號稱是中國第三大的製罐廠，大量提供中國人民就業機會的台企，又如何？在中國失去言論自由也就罷了，中國要他回到台灣也要繳械言論自由，否則別想賺中國的錢。說穿了，就是這麼回事。

話說回來，不論是許文龍、李榮福，或是這些年多少在屋簷下低頭的人，他們嘰哩咕嚕地講了這麼多，台灣追求到了沒有？不僅沒有，每發生一次這樣的事件，就深深提醒台灣人一次：好在台灣是個民主國家，得以擁有思想自由、獨立判斷，有多重要。

這起事件，也讓我們檢討，從國民黨時代沿襲到現在的海基會春節聯誼，這類大拜拜儀式，是否也到了該轉型的時刻？有多少台商與會，能視為兩岸關係的溫度計嗎？台商公開講了什麼話，或不講什麼話，這種表面工夫，有什麼實質價值？

政府毫無疑問要成為台商的後盾，實際了解他們的需求，以及在中國經營的困難，絕對要比過往更全面、更深入地去探查，這些在兩岸來來去去的族群，也是非常寶貴豐富的資料庫，值得海陸兩會私下與他們擴大接觸，密切聯繫，提供一切的奧援。

記得馬英九時代，有一名在中國看似非常風光的大台商，曾經主動找上當時的陸委會主官尋求幫忙，把門關上，對於老共，他什麼難聽的話都說，不僅反過來要求馬政府在兩岸經貿談判時有些底線不能亂放，暗地裡還捐款給受害台商組織，資助這類民間團體發聲，與其外在形象判若兩人，就是一個例證。

蔡英文時代，中國台商的處境固然不同，但也出現發展新型態的廣大空間，卅一項措施的出台，即不言而喻，務實的政府，聰明的台商，絕對大有可為。