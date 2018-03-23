即使承認九二共識 吳釗燮：外交也不輕鬆

2018-03-23

20邦交國「短期之內不至於斷交」

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國不斷打壓台灣，面對險峻的外交處境，外交部長吳釗燮昨表示，相信大家都知道，「即使承認九二共識、一中原則」，外交情勢也沒有輕鬆過。對於時代力量立委林昶佐主張陸委會應該納入外交部，吳釗燮說，若外交部與陸委會運作良好，考量到後果，不須更動。

吳釗燮昨列席立法院外交國防委員會報告並備詢。民進黨立委羅致政質詢指出，近期包括客委會赴模里西斯遭中國阻撓、瑞典稅務局更改我國名及梵蒂岡與中國對話進展等等外交事件，都牽動我國外交情勢，外交部如何看待這些變動？

吳釗燮回應表示，中國打壓一直存在，相信大家都知道，「即使承認九二共識、一中原則」，外交情勢也沒有輕鬆過。吳也肯定外交部人員在這種情形下賣力推動外交工作。至於我國的廿個邦交國是否穩固？吳釗燮說，有些國家要花些時間努力，不過大致相當穩定，「短期之內不至於斷交」。

羅致政關切我今年參與世衛大會（ＷＨＡ）可能性，吳釗燮說，政府與民間正在推動許多做法，「值得我們表彰」，因為這些努力表現出台灣即使進不去會場，也讓其他國家感受到我方在此領域投注的心力。羅致政追問今年受邀機率高不高？吳釗燮坦言，不容樂觀。

今年參與ＷＨＡ 吳：不容樂觀

國民黨立委李彥秀與江啟臣亦關切ＷＨＡ案中的國際支持強度，吳釗燮表示，已透過外交管道和許多國家協商，日本方面今年還是會支持台灣，與美國已有好幾輪磋商，所有美方訪台的人「我們都會表達」，相信美方除了在大會發言，「還會做更多」。

林昶佐質詢時說，陸委會應該納入外交部。吳釗燮表示，他過去在陸委會任內曾討論過這個議題，但更動這件事要顧慮到現實。吳釗燮透露，以前和中國交流的時候，只要一談到這個問題，中國的反應就是「那我們會把國台辦併入國防部」。考慮到後果，吳認為如果現行運作良好，應維持現在的狀態，不需要更動。