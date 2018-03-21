宋倡議：婦聯會資產 設軍警消基金

2018-03-21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜昨與立法院親民黨團共同召開「不忘初心，敬軍愛軍」記者會，倡議用婦聯會清算出的三八○億餘元資產，設立「軍警消生活安定基金」，照顧隨國民政府來台的老兵。親民黨團總召李鴻鈞表示，最快本週或下週會提出法案。

宋楚瑜受訪表示，他在母喪期間曾與總統蔡英文、副總統陳建仁溝通過軍人年改，陳建仁有聽進去並做了一些調整，因此把軍人年改與公教年改脫鉤。

宋楚瑜指出，他曾向陳建仁提及軍人三大特性，分別為廿四小時待命、分齡分階退休及過去薪水很低，他主張對現役軍人應設天花板，否則一級上將退休領的比總統還高也不合理，他支持調整，但認為應要務實並多溝通。

宋楚瑜指出，婦聯會最大資產來源是勞軍捐，不應成為任何人或團體私產，應本於「初心」；因此，在將婦聯會資產清查、收歸國有後，必須用於照顧軍人。這三八○億元資金規劃可分為五大項目，包含用在照顧八十四歲以上老兵。

他說，一九四九年隨國民政府來台的軍人至今約剩十萬人，其中有四萬五千人未領月退與就養金，當中更有二二五一位被取消就養金，退輔會應重新檢視，給真正生活困難者補助。

宋楚瑜說，第二，若有軍警消人員因公死亡或傷殘，撫卹金額度應從三百萬元調整至六百萬元，並照顧其子女就學至大學畢業；第三，用於陷於敵後或因故失聯的情報人員的家庭生活扶助；第四，純舊制校級以下軍官，其退休生活不應受年改影響；第五，專案扶助因公傷亡者。

宋楚瑜強調，應有效運用這三八○億元，呼籲民進黨政府勿將軍警消當仇人，「國民黨的朋友，尤其是老將軍們」能愛惜同袍，勿讓他們在前面衝，避免遭遇類似退役上校繆德生的憾事。