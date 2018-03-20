陳菊將拜會董雲裳、海大衛

2018-03-20

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕高雄市長陳菊今天下午將抵達華府訪問。據了解，陳菊預定到國務院拜會亞太助卿被提名人董雲裳，並到國防部拜會首席亞太副助理部長海大衛等人，不過陳菊並沒有和國安會亞太資深主任博明會談的計畫。

接府秘書長？ 菊：返台後慎重思考

陳菊此次訪美因傳聞將接任總統府秘書長而格外受到注目。外傳美方給予陳菊待殊待遇，安排國防部亞太助理部長薛瑞福以及博明和陳菊會談，另外可能巧遇董雲裳。

就外傳接任總統府秘書長一事，陳菊也表示，這是很重要的事，返台後就會慎重思考與決定，一切以對台灣及民進黨最有利的角度思考。

據記者查證，薛瑞福目前人不在華府，不可能與陳菊會談。華府消息人士表示，陳菊也從沒有到國安會與博明見面的規劃。不過多位了解美台外交的人士指出，美國政府對陳菊的經歷和政治背景有高度興趣，陳菊此次是以「高雄市長」身分訪問華府，因此，美國資深官員與陳菊會談的敏感度降低。

據了解，陳菊與美方官員的會談將在國務院與國防部舉行。此外，陳菊也會拜訪位於維州的美國在台協會總部。由於過去總統參選人蔡英文、朱立倫和立委團都已經直接進入美國官署會談，陳菊此行也不算突破。相關人士表示，陳菊的邀訪與會談安排早在台灣旅行法通過之前進行，美方接待規格並未因台灣旅行法而改變。

陳菊十九日傍晚將在馬里蘭的長老教會對旅美台僑演說，二十日下午在智庫「戰略暨國際研究中心」演講，二十二日到巴爾的摩參訪。二十一日迄今沒有公開行程。

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普簽署「台灣旅行法」，該法案鼓勵台美高層互訪。外交部政次吳志中昨表示，非常期待高層互訪成真，也會積極準備與美方聯繫；外交部北美司副司長徐佑典則說，個人期待「層級越高越好」。不過外交部補充，目前並沒有安排正副總統或行政院長等高層政府首長訪問美國。