四兵工廠換老闆 員工權益不變

2018-03-14

〔記者羅添斌／台北報導〕政府推動國防科研單位大整併，第一階段規劃將國防部軍備局的生產製造中心及所屬四個兵工廠，全數併入中科院內。相關官員說，中科院目前人員約有九千餘人，生製中心及四個兵工廠人數約達三千餘人，雙方整併後，中科院總人數將達到一萬二千餘人。

官員說，軍備局生產製造中心及四個兵工廠，負責的是傳統武器裝備的生產，包括生產製造各式火砲的二○二廠、生產各式步槍與機槍的二○五廠、生產各式戰甲車的二○九廠，以及生產光學裝備的四○一廠。

官員指出，國防部已在日前提出「國家中山科學研究院設置條例第七條、第四十三條之一修正草案」，在奉行政院專案核定後，政府相關科研單位將可移撥整併入中科院，以強化中科院的研發能量。

他說，生產製造中心及所屬的四個兵工生產廠，總人數約為三千餘人，包括軍職及公務人員、聘僱人員在內，其中又以軍職人員為大宗，未來在執行整併時，相關人員的權益一定會受到保障。

官員說，四大兵工廠目前是在軍方體系，人員任用有很多限制，許多科研人員在四十餘歲是最成熟的年紀，卻因為軍人服役的限制必須屆齡退伍，造成寶貴人才的流失，未來整併後，由於中科院為行政法人，用人制度上具有彈性空間，有助於國防科研人才的儲訓與運用。