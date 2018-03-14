組國家隊 中科院將整併兵工廠

2018-03-14

〔記者羅添斌／台北報導〕為貫徹國防自主決心、強化台灣國防研發能力及國際競爭力，高層官員透露，政府決定強勢主導國防科技研發單位的大整併，籌組國防科研的「國家隊」，第一階段已規劃將隸屬於國防部軍備局的生產製造中心及旗下四個兵工廠，相關單位、人員以及業務、資產，全數併入中科院，中科院將因此獲得強大的國防科研動能。

國防部提修法草案 整合軍武科研動能

高層官員並指出，台灣國防科研單位的資源，目前太過於分散，「對國際市場而言，就像是幾隻小羊，難以跟實力強大的國際大廠野狼相競爭」；政府第二階段要做的整併規劃，將要打破政府各部會之間的框架與限制，未來將以中科院為主體，將原本分散在各部會間涉及國防科技的單位整併入中科院，達到國家科研資源統一，發揮整合效能的目標。

他表示，國防科研的「國家隊」要以打進世界盃為目標，為了達成目標，就要先將國防體系內的科研單位先做整併，其次就是跨部會單位的整併，政府會以具體行動來展現貫徹國防自主的決心。

國防部已在日前提出「國家中山科學研究院設置條例第七條、第四十三條之一修正草案」，修正草案指出，中科院設立後，得經行政院專案核定所屬機關（構）及其單位組織改併中科院。

高層官員說，軍方在提出修法草案之前，已經先與行政院進行政策溝通，行政院對於國防科研單位整併的方向相當同意，並指示由國防部就執行層面提出修法草案，國防部也已就修法內容陸續拜會立法院外交及國防委員會相關委員，聽取委員的建議。

高層官員表示，國防部提出這項修法草案，鎖定整併的目標，就是國防部軍備局的生產製造中心，以及其所屬的二○二、二○五、二○九以及四○一等四個兵工生產廠，將相關人員、業務與資產全數移撥併入中科院。

據了解，國防科研單位的階段性整併規劃是在前國防部長馮世寬任內就已規劃，並且在總統所召開的軍事會談時獲得決策當局的同意，目前正由國防部預告修法中，公告時間為二個月，預計在今年四月底、預告期限結束後，就會正式提出修法草案呈送行政院，若能獲得行政院及立法院本會期支持通過，整併案最快在今年七月就可執行。