海委會 落腳高軟園區

2018-03-12

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院將在四月設立二級機關「海洋委員會」，海洋委員會以及所屬的海洋保育署、海洋研究院籌備處都將落腳高雄，成為第一個進駐高雄的中央部會，政府資深官員透露，海洋委員會已確定設在高雄軟體科技園區內鴻海軟體研發大樓，並已與業主簽下四年期的辦公大樓租約，四年的租金為七千九百九十萬元。

已簽約四年 租金近八千萬

至於未來是否要購置自有辦公大樓，還是持續以租賃方式承租？官員表示，這部分要由決策高層決定，若是設在高雄的中央二級、三級機關日後更多的話，從長期成本考量，就有可能要購置政府財產的辦公大樓。

資深官員說，海洋委員會為二級機關，下設海巡署、海洋保育署以及海洋研究院等三級機關，除了海巡署仍在台北現址辦公之外，包括海洋委員會會本部、海洋保育署以及海洋研究院等，都會正式進駐高雄，並採取合署辦公模式，集中作業。

他表示，經過幕僚小組多方尋覓適合的辦公處所進行評估之後，海洋委員會的會址已經確定，落腳高雄軟體科技園區內鴻海軟體研發大樓，海洋委員會及海洋保育署、海洋研究院（籌備處）所需的辦公空間，約需三個樓層，經過相關作業洽談後，已經與業主簽下自今年二月起至二○二一年底，為期四年的租約，目前正在進行裝修施工作業。

民進黨立委賴瑞隆認為，科技部設有「台灣海洋科技研究中心」，中心的本部目前就設在高雄，「台灣海洋科技研究中心」與海洋委員會所屬的海洋研究院之間，研究領域與功能或有重疊之處，未來應做相當程度的整併，使其研發能量更加強大，因此在海洋研究院的正式院址上，政府應以更長期的眼光來考量。