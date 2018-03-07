財部方案︰公銀13%優存 分6年降至6％

2018-03-07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕軍公教年改今年七月一日上路，國營行庫十三％優惠存款改革也將同步實施。據悉，財政部已正式提出方案，十三％優存將分六年降至六％，且最低生活保障（樓地板）比照公教訂為三萬二一六○元。財政部昨已邀集台銀、土銀及輸銀董總討論，將儘速與工會溝通。

樓地板比照公教32160元

軍公教退休人員有十八％優存，台灣銀行、土地銀行及輸出入銀行等則有十三％優存，但二○○八年以後存款上限五百萬元，換算一年利息六十五萬元、每月約五．四萬元；在職行員每年也有四十八萬元適用十三％優存，每月約五千兩百元。

根據財政部初步方案，將參考公教調整方向，把十三％優存分六年降至六％，但月領三萬二一六○元以下不受影響，以保障最低生活所需；至於在職員工十三％優存是否同步調整，因涉及國營行庫薪資結構、競爭力等，尚待進一步研議。

至於中央銀行十三％優存如何改革，將由行政院拍板。據悉，應會比照台銀、土銀、輸銀改革模式，再視情況微調；此外，民營化公股行庫不在此次改革範圍，優先改革國營行庫。

另外，配合去年底立法院財政委員會決議，針對國營行庫員工薪資與公務人員脫鉤，財政部近期也將展開研議，蒐集各界意見，建立一套脫鉤後的獎酬制度，例如設定獲利門檻或個人績效達什麼程度就可啟動加薪，後續也將提出留才、攬才的短、中、長期措施。