繆德生腦死 家屬忍痛拔管

2018-03-06

〔記者王冠仁、羅添斌／台北報導〕藍天行動聯盟秘書長繆德生，日前隨反年金改革的抗議群眾進入立法院，卻疑似為了登高插國旗抗議，在攀爬立院建築外牆時不慎踩空摔落命危，經多日救治傷勢仍沒好轉，昨醫院宣布繆腦死，下午三時許經家屬同意拔管，享壽六十二歲。

退輔會︰全力協助善後

退輔會昨天獲悉，深表惋惜與不捨，將依家屬意願，全力協助善後，強調仍將持續與退伍軍人團體溝通，確保退除役袍澤福利與權益，並再次呼籲退伍袍澤主張權益仍應注意安全，避免憾事再生。

警方指出，上月廿七日清晨，反年改群眾搭乘遊覽車來到立院外，在青島東路大門與警方發生衝突，當時繆德生隨群眾進入院區，疑似想登高插國旗而爬上立院建築外護欄，不慎從二樓高度摔落，後腦著地後一度失去呼吸心跳，送醫後昏迷指數為三，一直在加護病房救治。

繆德生的女兒繆琬瑜昨在臉書發文表示，父親當天確診腦幹受損嚴重，醫師表示若以手術等積極作為治療，有極高機率會立即終結生命，且無法逆轉腦幹損傷；兩天後醫師告知繆德生已腦死，家人不忍父親外觀逐漸憔悴，希望為父親保留最帥氣的一面，決定讓他安穩離去。

此外，繆摔落當天，涉嫌阻擋救護車進入立院的「全民拔菜總部」總指揮盧朝財，警方依強制罪嫌通知他於昨日上午十點到案說明，不料盧卻請假跑去行政院外抗議，本月九日將再度通知他到案。