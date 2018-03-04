外交困境怎麼解？ 前外交官：永不放棄敲門

2018-03-04

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡政府上台將近兩年，首度大幅度調整國安、外交與國防團隊。新團隊上任後，將面臨多項挑戰，對於如何化解外交困境，多位卸任外交官提出藥方，認為外交戰場要秉持永不放棄的敲門精神，而國人也要團結，並有意識一致對外，爭取國際支持。

中國全面封鎖台灣參與國際組織，我方今年能否再次受邀出席世衛大會仍是關注焦點，而國際勞工大會、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會、國際刑警組織、國際民航組織等諸多場合，也持續面臨中國的打壓。

邦交關係中，梵中對話進展恐影響我與梵蒂岡邦交，中國也在非邦交國施壓更名摘牌，如何維繫對外能量，均需戰略思考應對。

曾在五大洲擔任過館長，並擔任首批「重返聯合國」一線戰將的退休外交官李宗儒說，兩岸國際地位的變異來自於美國全球戰略的轉變，中華民國外交官不必妄自菲薄。

李宗儒回憶說，當年為了推動聯合國案，他拿著聯合國各國派駐人員電話簿，一個一個撥號，說明希望會見政治參事，「完全是厚臉皮敲門」，但總算讓「我們實質領導中國一部分、實行自由民主制度、並盼望重返聯合國」的訊息傳遞出去。

曾駐法十四年的退休外交官呂慶龍同樣注重「敲門精神」，他說，國際社會對台灣不公，但台灣發展至今「已不需要央人同情」。他在駐法期間，結合教育部與文化部等單位人員打團體戰，「只要人家開門我就能介紹台灣」。

從非官方、半官方平台展現台灣價值

前外交部次長高英茂也強調「有志者事竟成」，建議外交部從傳統維繫邦誼的外交思維「解放」，投注心力與預算發展非傳統的公眾外交，透過非官方或半官方的平台發揚民主、人權、自由、環保等台灣價值與國家實力，爭取世界認同。