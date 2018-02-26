出席民進黨市黨部春酒 柯被嗆「下台」

2018-02-26

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲去年與民進黨、綠營支持者關係緊張，自總統蔡英文「做球」問柯文哲「台灣價值」後，民進黨台北市黨部主委黃承國昨晚也邀柯出席黨部春酒。不料柯文哲到場後，被兩位民進黨員嗆聲「下台！」黃承國連忙前去安撫，場面尷尬。

民進黨北市黨部餐敘昨晚六點半開始，席開廿多桌，民進黨秘書長洪耀福、表態參選北市長的前副總統呂秀蓮、立委姚文智等人都出席。柯文哲八點多才到場，呂秀蓮正好要離開春酒宴，兩人相遇後握手寒暄，呂即離去。

向綠營示好？ 柯︰朋友要多 敵人要少

昨早柯預告會較晚才出席春酒，被媒體質疑是否刻意避開呂秀蓮？柯解釋，是因親民黨市議員林國成兒子昨也婚宴，他先前往再去黨部春酒，並非刻意要避開誰。媒體詢問參加黨部春酒是向綠營示好？柯說，不是啦！朋友要多、敵人要少。

不過，柯文哲昨晚致詞並高唱「挪威森林」時，某一桌卻有兩位民進黨員嗆聲「柯文哲下台！」嗆聲黨員林先生受訪時氣憤說，柯當市長到底在搞什麼？五大弊案什麼都沒有，一天到晚講話不負責，對台灣沒有責任感，只為了世大運（國安會講稿疑雲）可以把台灣搞成這樣！

呂秀蓮說，柯文哲不是黨員，她不知柯會出席春酒，「除非他（柯）入黨。」她並批評，過去大家太寵柯文哲，柯似是而非的話，常被媒體當作聖經發表。

呂秀蓮表示，十一月廿四日投票是總統蔡英文期中考成績單，一定要贏回、光復北市，過去誤以為北市藍大於綠，但經過二○○○、二○一六年中央全國執政，民進黨基本票已卅五％，國民黨剩廿％至廿二％，愈來愈多中間選民超越黨派。