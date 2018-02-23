冷眼集》馬習會的機密檔案呢

2018-02-23

記者鄒景雯／特稿

看到張顯耀與馬英九握手，一個是「被共諜」，卻不必討公道，一個是指控者，也不必爭是非，這一幕，叫作鄉愿與偽善，對於社會毫無正面價值。過去八年，國民黨集團究竟發生了什麼事，如果可以這樣船過水無痕的一抹而去，這裡就稱不上是一個健全的民主國家。

回憶當年的往事，得從「馬習會」講起，大家都知道二○一五年十一月在新加坡舉行的馬習會，但是若從國共洽商推動的整個過程來說，這應該算是「第二次」馬習會，「第一次」馬習會，雙方就諸多細節已經談定，原計畫在二○一三年舉行，但是因為馬英九臨時改變主意，因此並未實現。

有關「第一次」馬習會，在馬英九二○一二年連任成功後，基於「歷史定位」，他的核心成員已經開始處心積慮地與中國接觸，根據參與其中的前任官員描述，當年兩岸的劇本是，二○一三年八月馬英九先前往南美洲與加勒比海友邦訪問，回程在夏威夷過境後，不是返回台北，而是直飛新加坡與習近平見面，完成兩岸領導人首度會晤。但是在臨行前，馬英九卻突然差核心幕僚去告訴「中間人」，與習的會面計畫取消，因為同時間，國內有重要問題要先解決。馬英九沒說是什麼事，他的幕僚因此感到非常意外，內心十分納悶：好不容易牽成的線，怎麼說取消就取消呢？何況哪有什麼了不得的大事？於是當面力陳：與習敲定的事不能輕易取消，然馬英九極為堅持。

這名承辦幕僚只好去告知「中間人」，但原因當然說不清楚，對岸果然非常不諒解，隨後再透過「中間人」傳話給馬英九，習近平的八個字：「機不可失，失不再來」。而當年國內究竟有什麼重要問題呢？二○一三年的八、九月，正是馬王政爭如火如荼之際，參與第一次馬習會籌備者才恍然大悟：原來如此。

第一次馬習會，張顯耀並沒有參與，他的故事是在下一段。後來，馬政府積極希望成為國際民航組織的觀察員，當時的國安會去請美國幫忙，美方答應了，但是要求台灣自己要去與中國溝通不要阻攔。同時間，因為張顯耀剛好有中國之行，馬政府於是要張顯耀順便與國台辦溝通，中國方面答應了。沒想到國台辦誤以為張顯耀是「欽差」，就要他把前述那八字再帶回來。張顯耀於是直接上報告給馬英九，並附上了那八個字。沒想到馬英九相當生氣，回頭去責問承辦幕僚：此事極機密，張怎麼會知道。核心幕僚並不知道張顯耀的報告是怎麼寫的，只是趕忙回答：「絕不是我說的」。等到金小刀回國接掌國安會，不久，就爆發了匪諜事件，這前後事件是有關聯，還是兩回事，當事人也犯嘀咕。

當年的種種，有個題外話，後來在二○一五年真正實現的馬習會，時任陸委會主委的夏立言，接手和張志軍洽談馬習會，就是把原先第一次馬習會接洽的內容為底本，再重新確認一次，因此不到五個小時全敲定。

這些國共「私通」的過往，存在一個非常嚴肅的問題，那就是一切接洽的過程，有沒有做好檔案留下來？如果沒有，是更嚴重的問題，蔡英文政府必須加以追究，詳查所有知情者，才算是為民守望，善盡維護國家安全的責任。