大鵬收翅 馮世寬退居第二線

2018-02-23

記者涂鉅旻／特稿

國防部長馮世寬上任以來，外界對他有話直說的個性印象深刻，其快言快語更惹得旁人聽得捧腹大笑、被針對者氣得半死，幕僚更冷汗直流。不過，馮世寬一年九個月的任期，力推「國防自主」、「軍人年金改革」，已為蔡英文政府國防政策扎穩根基，縱使「大鵬」收翅退居第二線，其貢獻與功績仍不可抹滅。

自評「一百分」的部長

馮世寬上任以來即話題不斷，先是自稱「大鵬部長」，又自評「一百分」，具鮮明的真性情性格，除喜怒形於色、有話直言外，亦有著空軍飛官的天真浪漫、不拘泥於小節的作風，但這也是個兩面刃。國防部去年底遭獵雷艦案糾纏時，他厲色直斥慶富：「應該跪著去對全民道歉！」在立法院備詢時，又和立委鬥嘴誰的民調高、揚言封殺媒體等言論，都讓「大鵬」屢成為媒體焦點人物。

空軍出身的馮世寬，對於政策不拘泥於既有框架，除取消流於形式的官兵休假回報外，還要破除「好壞事都不說」的舊思維，但包括三軍換發冬季艾森豪夾克、拋出縮短官校學生就學年限的想法等，皆引發外界熱烈討論。

在我國面臨中國軍事威脅倍增、外交處境日漸艱困之際，蔡英文政府推動國艦國造、國機國造等「國防自主」政策，強化我國國防科研與軍備產製能量。為使國軍官兵退役後獲得長期照顧，亦推動「軍人年金改革」，前者需縝密地政策構思、資源整合，並尋求其他奧援；後者則需細膩的溝通、協調，取得各方平衡，這些都是馮世寬對國軍不可抹滅的貢獻。

完成第一階段國軍組織調整

馮世寬任內亦成立「資通電軍」指揮部，並成立整合飛彈指揮部與防砲指揮部的「空軍防空暨飛彈指揮部」，完成第一階段國軍組織調整，同時也試圖改善官兵服務環境、提高待遇，增進軍人榮譽感，已為蔡政府國防政策主軸打下深厚的根基。也許，馮世寬這張成績單是否為「一百分」，現在評斷仍太早，但說「大鵬部長」功成身退，一點也不為過。