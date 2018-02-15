春節兩岸班機 交通部：機位、票價都正常穩定

2018-02-15

〔記者鄭瑋奇、李欣芳、涂鉅旻、曾韋禎／台北報導〕中國東方與廈門航空受M503航路事件影響，取消今年春節加班機申請後，外界傳言機位供不應求、機票藉機漲價，交通部長賀陳旦強調，機位供應不足、票價不穩定等情況，目前都沒有發生，若有機位供不應求情況，會請國籍航空公司飛大型飛機增加機位，長榮、華航都同意辦理，但目前的供給量仍多於需求。

台生團體稱票價變貴要國賠

在中國求學的台籍學生團體「台灣學生聯誼總會」昨天到交通部陳情，稱票價高漲。台灣學生聯誼總會會長邱榮利受訪時稱，之前宣稱買不到機票的上千名台生，已有九百餘人回來了，但不能像往年只用二千五百元人民幣買到機票就是不爽，盼能爭取國賠。

至於海基會要求提供名單予以協助，邱榮利說，是為了避免洩漏個資而拒絕提供，而非給不出來；因為海基會能做的，他們都能做，難道海基會能出錢買單？

對此，海基會表示，海基會會嚴守法律規定，保障民眾隱私，不會有個資外流問題。

府方：台生已安全返台過年

總統府發言人林鶴明也表示，在大陸就讀的同學們，在一月中已經放寒假，許多人應該都已經安全地回到台灣來和家人團聚，也祝他們新年快樂。現在到底還有哪些學生未回台，總統府曾向提出訴求的單位表明，若提出名單，會予以協助，但對方迄今未提出名單，台生的陳情抗議，可受公評，政府也做了相關說明。

賀陳旦則說，國籍航空業者本來有票價上限，中國航空公司雖無上限，但相較於去年，票價並未真的抬高。

民航局長林國顯也表示，截至昨日為止，上海、南京、無錫、杭州、合肥、長沙、福州與廈門等八航點，春節前返台尚有空位，小三通銜接國內航線也正常。