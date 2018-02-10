人道救援！星國軍機送物資到花蓮

2018-02-10

〔記者涂鉅旻、游太郎／綜合報導〕花蓮發生嚴重震災，除我國軍、警、消、民間團體投入救援工作，新加坡空軍一架C-130運輸機，昨也低調飛抵花蓮機場，運送醫療用品等物資供我國使用，軍方也派副參謀總長執行官陳寶餘上將迎接。國防部發言人陳中吉則表示，此為兩國默契下的人道救援任務，我方表達感謝，無進一步評論。

新加坡一架C-130運輸機昨下午三點左右在花蓮機場降落，降落後，台、星軍方官兵隨即聯手卸下物資。國軍表示，此次新加坡C-130運輸機乘員共三人，攜帶五人帳篷、醫療用品、口罩與毛毯等物資，盼在我國遭遇天災時，提供賑災協助。而在災區督軍的陳寶餘也與花蓮縣府副秘書長李宏滿到場，代表政府表達謝意；空軍亦贈送紀念品給新加坡官兵致謝。

新加坡國防部昨晚也在官方網站公布相關資訊，指新加坡空軍所屬C-130運輸機，向台灣運送總計十三萬五千元新加坡幣的人道主義物資，為花蓮地震遇難者提供救援。

我國軍方和新加坡軍方交流密切，除此次新加坡提供人道救援之外，我國自一九七○年代起，長期為新加坡武裝部隊訓練「星光部隊」至今。雖軍方不願對雙方交流細節多所著墨，但據透露，我國和新加坡軍事合作已久，縱使近年曾遭遇星國悍馬車遭中國扣押一事，也未影響雙方合作默契，未來仍會在既有基礎上，繼續推展合作關係。

我國過去遇到重大天災時，亦曾有他國軍機飛抵我方機場，進行人道救援的前例。二○○九年莫拉克風災，美軍兩棲運輸船塢艦「丹佛號」駛進我國南部外海，並派二架MH-53E「超級海種馬」直升機、二架SH-60「海鷹」直升機飛抵台南機場，並投入救災工作。

另外，美國海軍陸戰隊航空部隊二架F/A-18「大黃蜂」戰鬥機，在二○一五年四月執行任務時，其中一架機械故障，二架戰機先後向我方申請降落於台南機場，美方因此派人員、裝備器材到我國檢修。此舉也引發中國強烈不滿，向美方提出抗議。